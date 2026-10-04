On ne sait pas encore avec certitude qui sera, au final, le grand perdant du conflit entre le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus et sa superstar Cristiano Ronaldo. La semaine dernière, CR7 a quitté de manière surprenante et précipitée le camp de la sélection nationale, après que son entraîneur a annoncé qu’il ne compterait à nouveau pas sur lui dans son onze de départ pour le duel de Ligue des nations face au Danemark. Déjà contre la Norvège, Jorge Jesus avait simplement laissé le joueur de 41 ans s’échauffer longuement, avant de finalement ne pas le faire entrer. En revanche, il est clair de savoir qui figure parmi les grands gagnants de cette situation : Fabio Silva, de Dortmund.

Que cela doive lui être lui-même extrêmement désagréable, l’attaquant du BVB l’avait déjà clairement fait comprendre il y a quelques jours, alors même que le départ de la superstar ne se profilait pas encore. « J’ai toujours voulu avoir la possibilité de vivre ces moments avec lui, d’apprendre de lui », avait-il déclaré. Le joueur de 24 ans avait qualifié Ronaldo de « mon idole. La personne qui m’a inspiré depuis que j’étais tout petit. » CR7 n’est désormais plus là et n’est donc pas une option dimanche, lors du match à domicile de Ligue des nations contre la Norvège ; Fabio Silva, lui, en est une.

Ce n’est que la deuxième fois de sa carrière que le joueur de Dortmund est convoqué en équipe nationale A. En novembre 2024, il avait fêté ses débuts avec la Seleccao en Ligue des nations contre la Croatie en sortant du banc – une rencontre que le Portugal avait déjà dû disputer sans Cristiano Ronaldo, alors en proie à une inflammation au pied. Il a désormais croisé pour la première fois la superstar à l’entraînement et, après son départ, il a automatiquement gagné une place dans la hiérarchie interne.

Concrètement, ce que cela signifiait pour Silva : après ne pas avoir réussi à intégrer le groupe de Jorge Jesus lors des deux premiers duels de Ligue des nations, il a pu prendre place sur le banc pour la première fois au Danemark, même s’il n’est ensuite pas entré en jeu. Dimanche, à partir de 20 h 45, il aura une nouvelle chance de disputer sa deuxième sélection à l’Estadio da Dragao de Porto.

Comment se passe la saison de Fabio Silva au BVB ?

Selon toute vraisemblance, il ne s’agira toutefois au mieux que d’une courte apparition pour Silva, qui a justement mérité sa convocation grâce à ces courtes entrées en jeu sous le maillot du BVB. Comme la saison passée, le premier choix de l’entraîneur de Dortmund Niko Kovac dans l’axe de l’attaque reste Serhou Guirassy.

Fabio Silva, attaquant généreux dans l’effort et volontaire, peut jouer autour du Guinéen et apporter une énergie nouvelle lorsqu’il y en a besoin. Comme à Hoffenheim, lorsque le BVB, avec Silva entré en jeu, est revenu d’un retard de 0-2 pour finalement s’imposer 3-2, parce que le Portugais a marqué sur son tout premier tir et lancé la remontée.

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Contre Paderborn, il a eu l’occasion une semaine plus tard de débuter aux côtés de Guirassy – et de lancer la victoire 3-0 avec son but d’ouverture dès la cinquième minute. Le BVB réalise jusqu’ici un excellent début de saison, avec quatre victoires en quatre matches et la tête de la Bundesliga, aussi grâce à Fabio Silva – et l’attaquant est, de manière surprenante, l’un des gagnants du solide début de saison du BVB.

Le Real Betis suivait Fabio Silva

Pourtant, il y a encore deux mois, la rumeur insistante circulait que Fabio Silva pourrait quitter Dortmund après seulement un an. Le Real Betis aurait approché le BVB, affirmait-on en août, notamment dans le journal Bild, et voulait s’attacher les services de l’attaquant.

Toutefois, uniquement sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat ultérieure si certaines conditions fixées étaient remplies, ce qui n’aurait visiblement pas convaincu les dirigeants de Borussia. Les Noir et Jaune voulaient apparemment récupérer les 22,5 millions d’euros qu’ils avaient versés à Wolverhampton à l’été 2025, mais cette exigence a fait capoter l’opération imaginée par les Andalous.

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On ne sait pas vraiment dans quelle mesure Fabio Silva lui-même était ouvert à un départ. Une chose est sûre : il est encore sous contrat avec le BVB jusqu’en 2030 et veut continuer à saisir ses chances, que ce soit en club ou en équipe nationale. « Je suis ici pour progresser, parce que je pense que je peux beaucoup apprendre ici », a déclaré Silva avec la Seleccao. Même si son grand modèle n’est désormais plus là.

Car c’est précisément ce qui pourrait désormais permettre à Fabio Silva de franchir un cap décisif aussi avec le Portugal, après avoir déjà réussi l’étape suivante au BVB.