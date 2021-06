Le futur de Bale ? Perez donne un indice

Le président du Real Madrid a évoqué le futur de Gareth Bale en interview.

gareth Bale est tombé en disgrâce sous l'égide de Zinedine Zidane à Madrid et a passé la saison dernière en prêt en Premier League avec son ancien club de Tottenham.

Le deuxième départ de Zidane en tant qu'entraîneur a ouvert la voie à un retour au Santiago Bernabéu pour Carlo Ancelotti, qui était en charge lors de la première saison de Bale dans la capitale espagnole en 2013-14, laquelle a abouti à la 10e couronne de Madrid en Ligue des champions.

Dans une interview avec El Transistor sur Onda Cero, Pérez a fait référence à Bale et à ses contributions décisives lors de la finale de la Copa del Rey 2014 contre Barcelone et de la victoire en finale de Ligue des champions 2018 sur Liverpool.

Bien qu'il n'ait pas toujours été le premier choix de l'ancien boss des Spurs José Mourinho la saison dernière, Bale a marqué 16 fois en 19 titularisations et 34 apparitions au total. Parmi les joueurs de Premier League qui ont marqué 15 buts ou plus dans toutes les compétitions en 2020-21, aucun ne l'a fait à un meilleur rythme que celui de Bale, avec une réalisation toutes les 104,4 minutes.

Kelechi Iheanacho de Leicester City était le deuxième plus efficace à cet égard, avec 19 buts, une réalisation toutes les 118,8 minutes.

L'article continue ci-dessous

"C'est un grand joueur. De la façon dont je le vois, c'est l'un des grands joueurs d'Europe", a déclaré Pérez à propos de Bale, qui a impressionné avec le pays de Galles avec un parcours jusqu'aux huitièmes de finale de l'Euro 2020 et qui possède un contrat à Madrid jusqu'à juin 2022.

"Chacun est comme il est et a sa personnalité. La dernière chose dont je me souviens de lui, c'est à Kiev [contre Liverpool]. Il marque un but sur retourné acrobatique. Et puis il en marque un autre."

"Et la tête à Lisbonne [contre l'Atlético]. Cette course folle contre Barcelone à Valence en Copa del Rey. Est-ce que j'aimerais qu'il reste ? J'aime tous [les joueurs madrilènes]." Voilà qui est dit.