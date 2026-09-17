Sa vitesse n'était pas le fruit du hasard ni le résultat de séances éreintantes en salle de sport uniquement, mais bien une recette secrète venue de la cuisine nigériane. C'est ainsi que la star allemande Karim Adeyemi a révélé le véritable secret qui fait de lui le joueur le plus rapide du championnat allemand.

Tout a une explication, même la vitesse hors normes d'un footballeur. Après son but légendaire sous le maillot du Borussia Dortmund face à Chelsea en Ligue des champions en février 2023, Adeyemi a décidé de dévoiler la source de sa puissance.

L'attaquant, alors âgé de seulement 21 ans et détenteur du record de la vitesse la plus élevée en Bundesliga, n'a pas attribué ce mérite à un programme physique complexe, mais aux gènes de son père nigérian et à un plat traditionnel appris de ses racines familiales.

Dans un entretien captivant rapporté par le journal espagnol « Mundo Deportivo » à l'issue de la rencontre, Adeyemi a créé la surprise en attribuant son incroyable capacité de course à un plat appelé « foufou », connu localement sous le nom d'« akpou ».

Le « foufou » n'est pas un simple repas ordinaire, mais un plat africain fondamental et sacré dans le régime alimentaire nigérian. Il s'agit d'une pâte molle, épaisse et extrêmement élastique, fabriquée exclusivement à partir de manioc fermenté et bouilli, qui procure au corps une énergie considérable et durable.

C'est ce « carburant nigérian » qui a permis à Adeyemi d'atteindre des vitesses folles comprises entre 36,6 et 36,7 kilomètres par heure lors des matchs officiels, avec certaines mesures enregistrant des pics de vitesse encore supérieurs, le transformant d'un simple talent rapide en une fusée humaine impossible à arrêter.

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