Le Frosinone négocie avec la Lazio pour Artistico, que Gattuso souhaite conserver après son passage à La Spezia

Le Frosinone prépare son grand retour en Serie A. Pour viser le maintien, le club veut offrir à l’entraîneur Alvini un attaquant puissant et adroit devant le but. Les discussions avec Pescara au sujet de Di Nardo sont au point mort, le président Sebastiani réclamant toujours 3 millions d’euros. Des contacts réguliers sont également entretenus avec la Lazio au sujet de l’attaquant Gabriele Artistico, né en 2002, auteur de 13 buts et d’une passe décisive lors du dernier championnat de Serie B sous les couleurs de La Spezia. Pour l’instant, c’est précisément le nouvel entraîneur des Biancocelesti, Rino Gattuso, qui bloque les négociations, ayant été impressionné par les qualités de l’avant-centre lors des premiers jours de la préparation estivale.