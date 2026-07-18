Le Frosinone se prépare activement en vue de son retour en Serie A. Le promu laziale nourrit des ambitions élevées et cherche à se renforcer dans chaque ligne. En attendant, le club a finalisé un accord avec Naples pour le retour de Zerbin, qui a joué à la Cremonese la saison passée : l’opération est définitive. Les discussions se poursuivent avec Pescara pour Di Nardo : la dernière offre de 1,5 million a été jugée insuffisante. Le club adriatique évalue l’attaquant, auteur de 14 buts en Serie B la saison passée, à environ 3 millions.