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US Cremonese v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

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Le Frosinone a officialisé l’arrivée de Zerbin en provenance de Naples et mène parallèlement des négociations intensives pour recruter Di Nardo, actuellement sous contrat avec Pescara

Frosinone

Frosinone : le retour de Zerbin en provenance de Naples est désormais officialisé

Le Frosinone se prépare activement en vue de son retour en Serie A. Le promu laziale nourrit des ambitions élevées et cherche à se renforcer dans chaque ligne. En attendant, le club a finalisé un accord avec Naples pour le retour de Zerbin, qui a joué à la Cremonese la saison passée : l’opération est définitive. Les discussions se poursuivent avec Pescara pour Di Nardo : la dernière offre de 1,5 million a été jugée insuffisante. Le club adriatique évalue l’attaquant, auteur de 14 buts en Serie B la saison passée, à environ 3 millions.

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