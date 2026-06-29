Dylan Timber (26 ans) s’est engagé avec le MVV Maastricht, a officialisé le club via ses canaux de communication.

Le frère aîné des internationaux néerlandais Quinten et Jurrien reste donc en Keuken Kampioen Divisie. Au cours des trois dernières saisons, Timber était sous contrat avec le VVV-Venlo.

En raison notamment de blessures, il n’a disputé que dix-huit matchs sous les couleurs de ce club. Auparavant, Timber avait également évolué avec le Jong FC Utrecht en Keuken Kampioen Divisie.

Le club a présenté son nouveau joueur sur son site officiel : « Dylan a connu une carrière ponctuée de blessures, mais il a laissé une bonne impression à notre cellule technique. Nous sommes heureux de l’accueillir au MVV, où il aura l’occasion de montrer son potentiel. »

Le joueur s’est engagé jusqu’en juin 2027, avec une option de prolongation d’une saison en faveur du club maastrichtois.

Originaire d’Utrecht, Timber a disputé un match international avec Curaçao en 2022, mais il n’a pas été retenu pour la Coupe du monde cet été.

L’aîné des frères Timber possède par ailleurs un passé au Feyenoord, où il a été formé entre 2008 et 2010.