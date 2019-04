Le frère de Kylian Mbappé se rapproche de l'INF Clairefontaine

Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, vient d'être accepté pour un stage probatoire au concours d'entrée à l'INF Clairefontaine.

Dans la famille Mbappé, Kylian n'est pas le seul à taper du ballon et à en faire des prouesses avec. Son jeune frère Ethan se distingue aussi dans ce domaine. À son niveau, certes, mais il n'est pas impossible qu'il suive les pas de son frangin et devienne dans le futur un joueur professionnel.

Après avoir fait ses preuves avec les U12 du PSG, Ethan a postulé pour intégrer l'INF Clairefontaine, le plus prestigieux centre de formation de . Il n'a pas encore atteint cet objectif, mais il vient d'effectuer un pas important dans cette optique. Il a été accepté pour un stage probatoire au concours d'entrée dans le fameux centre.

Ethan Mbappé a rejoint les jeunes du PSG suite à la signature de son frère avec l'équipe pro. Il a eu le temps de signer quelques faits d'armes. En mars 2018, il s'est notamment distingué à l'occasion de la Mediterranean International Cup, un tournoi disputé en Catalogne ( ) et auquel avait notamment participé un certain Lionel Messi par le passé.

Pour rappel, de très nombreux joueurs français ont percé au plus haut niveau après avoir appris les rudiments du métier du côté de Clairefontaine. C'est le cas notamment de Hatem Ben Arfa, de Thierry Henry, de Nicolas Anelka et autres. Passer par cet institut n'est pas une garantie de succès, mais cela offre un sérieux bagages et de vrais atouts pour séduire les différents clubs pros.