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Ethan, le frère cadet de Kylian Mbappe, a prolongé son contrat de deux ans avec Lille, jusqu’en 2029. Le joueur de 19 ans, dont le précédent contrat devait expirer à la fin de la saison, a remercié le club de l’avoir soutenu pendant ses blessures, quelques jours après avoir joué un rôle clé dans sa victoire contre le Bayern Munich.

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Ethan prolonge son séjour à Lille

Lille a confirmé la nouvelle vendredi dans un communiqué officiel, annonçant que l’international français des moins de 21 ans avait prolongé son contrat de deux saisons. Le précédent contrat d’Ethan Mbappe devait expirer à la fin de la saison en cours.

L’attaquant a rejoint Lille à l’été 2024 après être passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, où il a fait ses débuts en équipe première à 16 ans. Il a signé son premier contrat professionnel avec Lille le 4 juillet 2024, l’été même où son frère a quitté le PSG pour le Real Madrid.

« Ils ne m’ont jamais laissé tomber »

Ethan a remercié Lille de l’avoir soutenu pendant ses blessures. « C’est une grande satisfaction et une grande fierté pour moi de prolonger, a-t-il déclaré. Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec le LOSC. J’espère continuer à vivre de bons moments, comme celui que nous venons de connaître contre le Bayern Munich. »

« Je suis très reconnaissant envers le LOSC, qui m’a toujours soutenu et ne m’a jamais laissé tomber, même pendant mes blessures. Je m’épanouis ici, dans un très bon environnement pour progresser. Je suis très heureux. J’aspire maintenant à continuer à me développer et à progresser, tout en espérant remporter des trophées avec le club. »

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Letang salue un potentiel « immense »

Le président de Lille, Olivier Letang, a lui aussi salué la progression du jeune joueur. « Au cours de ces deux années avec nous, Ethan a franchi des étapes importantes dans sa progression, qui font aujourd’hui de lui l’un des moteurs de notre effectif et de notre attaque, a-t-il déclaré. Je sais que son potentiel est encore immense et qu’il progressera beaucoup au sein de notre famille. »

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Ethan compte deux buts et trois passes décisives en 12 matches cette saison. Mercredi, lors de la victoire 2-1 contre le Bayern en Ligue des champions, son tir a heurté le poteau avant qu’Aleksandar Pavlovic ne marque contre son camp sur le rebond, offrant le but de la victoire à Lille.

Le Mans, prochain défi

Ethan et Lille, troisième de Ligue 1, se tournent désormais vers le déplacement au Mans ce week-end. L’entraîneur lillois Davide Ancelotti avait salué son équipe après la victoire contre le Bayern .

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Ancelotti avait déclaré la semaine dernière vouloir garder Ethan « longtemps ». L’Italien a désormais obtenu ce qu’il souhaitait.