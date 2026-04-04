Le frère d'un joueur du Feyenoord fait ses débuts à l'Ajax : « J'ai prouvé que j'étais à la hauteur »

Kennynho Kasanwirjo a pu goûter à l'Ajax 1 pendant la trêve internationale. Le petit frère de 18 ans de Neraysho Kasanwirjo (24 ans), joueur du Feyenoord, a même fait ses débuts officieux.

Dans un entretien avec Ajax Showtime, le talentueux défenseur revient sur les dernières semaines. Kasanwirjo était titulaire lors du match amical contre le FC Volendam (2-2).

« Je trouve que j’ai bien joué et j’ai reçu des compliments de la part du staff et des joueurs », raconte Kasanwirjo. « C’était un moment de grande fierté. »

L'Amstellodamois rêve depuis des années d'intégrer l'équipe première de l'Ajax. « Je joue au club depuis les U10 et, tout à coup, je me retrouve à jouer avec tous les gars que l'on voit habituellement à la télévision. C'était vraiment génial. »

« Je suis à la hauteur du niveau. Je me suis aussi entraîné avec l’équipe première et j’ai prouvé que je pouvais tenir le niveau », affirme Kasanwirjo avec assurance.

Kasanwirjo espère continuer à progresser à l’Ajax dans les années à venir. « C’est un environnement qui me convient et je connais certains des gars depuis huit ou neuf ans. »

Kennynho a six ans de moins que son frère Neraysho, qui est toujours sous contrat avec le Feyenoord. Cette saison, il joue en prêt au Fortuna Sittard.