Le frère d’un ancien grand talent s’engage avec Feyenoord jusqu’en milieu d’année 2029

Hakeem Agboluaje restera au Feyenoord jusqu'en milieu d'année 2029. Le jeune frère de Bobby Adekanye, âgé de 18 ans, a prolongé son contrat de deux saisons au stade De Kuip.

Sur le site officiel du club, le jeune attaquant s’est dit honoré de cette marque de confiance : « Le fait que Feyenoord ait souhaité renégocier et prolonger mon contrat témoigne d’une grande reconnaissance. »

« Je suis extrêmement heureux des opportunités et des expériences que j’ai pu vivre ces derniers temps au sein du club. Cela me donne bien sûr envie d’aller plus loin, ce qui me motive encore davantage à atteindre mon objectif ultime au Feyenoord. »

Arrivé au centre de formation du club en 2020, il a considérablement progressé ces dernières saisons sur les terrains de Varkenoord.

Cette progression fulgurante n’est pas passée inaperçue : la saison dernière, il s’est régulièrement entraîné avec l’équipe première et a plusieurs fois été inclus dans le groupe de match du Feyenoord 1.

Il est le petit frère de Bobby Adekanye, ancien grand espoir passé par l’Ajax, le FC Barcelone, le PSV, Liverpool et la Lazio.

En 2025, il a remporté la Coupe des Pays-Bas avec Go Ahead Eagles avant de s’expatrier en Turquie, où il évolue désormais au Manisa FK.