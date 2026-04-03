Le frère d'Alfred et de Dick Schreuder est candidat au poste d'entraîneur principal d'un club professionnel néerlandais

Bart Schreuder (42 ans) est désormais candidat au poste d'entraîneur principal du FC Den Bosch, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin. Le plus jeune des frères n'a encore jamais occupé de poste à responsabilité dans le football professionnel.

Le petit frère d'Alfred (Al-Diraiyah FC) et de Dick (NEC Nimègue) Schreuder pourrait bien avoir sa chance en Keuken Kampioen Divisie.

Les favoris Rob Penders, Bas Sibum et Peter Uneken ont plusieurs options, ce qui place Den Bosch en attente.

Den Bosch envisage de lancer Schreuder dans l'arène. Dans le football professionnel, il n'a occupé que des fonctions d'assistant, chez Al-Ain et Al-Nasr.

Schreuder a toutefois déjà dirigé des équipes amateurs à Otterlo, Lunteren, Montfoort et Barneveld.

Schreuder effectue actuellement un stage au NEC et devrait obtenir son diplôme UEFA Pro sous peu. S’il réussit, il aura les qualifications requises pour devenir entraîneur principal dans le football professionnel néerlandais.

Le plus jeune des frères Schreuder est né en 1983. Dick est né en 1971 et Alfred en 1972. Contrairement à ses frères, Bart n'a jamais été footballeur professionnel.