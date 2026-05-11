Le footballeur belge qui a enrichi tous les professionnels, sauf lui-même

En 1995, l’arrêt Bosman a bouleversé le football professionnel. Cette décision a renversé le rapport de forces en faveur des joueurs et accéléré la professionnalisation du sport. Ironie du sort, l’homme à l’origine de cette révolution est aujourd’hui tombé dans l’oubli. 13e volet de notre rubrique Rebel United.

Par Filippo Cataldo

L’homme qui a rendu presque tous les footballeurs professionnels – et leurs agents – bien plus riches, sauf lui-même, n’avait pas l’intention de changer le football à jamais. Jean-Marc Bosman ne voulait pas être un rebelle. Il ne comptait pas entraîner son club, le RFC Liège, la fédération belge de football et, finalement, l’UEFA devant la Cour de justice européenne.

Comme il le reconnaît aujourd’hui, il ne voulait pas « offrir quelque chose de magnifique » au football, et encore moins à son propre détriment. « J’ai mené une vie chaotique », admet-il, évoquant une période de déchéance marquée par l’alcool, les dettes, la dépression, une plainte pour violence conjugale et des difficultés financières constantes.

Il a changé le football à jamais, mais le football lui a tourné le dos. « C’est triste, mais dès le début, on a voulu m’effacer. J’ai été ignoré. J’ai compris qu’on paie cher quand on s’attaque au système de pouvoir en place », constate-t-il aujourd’hui.

À l’époque, son unique revendication était de pouvoir jouer : il voulait simplement poursuivre sa carrière. En 1990, après l’expiration de son contrat avec le RFC Liège, club de première division belge, il espérait rejoindre l’USL Dunkerque, formation de deuxième division française.

Âgé de 25 ans, Jean-Marc Bosman évoluait au poste de milieu offensif. Formé au Standard de Liège, il y avait fait ses débuts professionnels avant de rejoindre, deux saisons plus tard, le rival local RFC Liège. Entre ces deux exercices, il n’a disputé que 25 matchs en Division 1 belge.

À l’époque, il se réjouissait de voir son contrat expirer : les mois précédents avaient été tendus, tant avec l’entraîneur qu’avec la direction. Le club lui proposa bien une nouvelle convention, mais à un salaire d’environ 850 euros mensuels, soit seulement un quart de ses émoluments initiaux.

Nous sommes en 1990 : même à l’époque, 850 euros par mois pour un joueur de D1 en Europe de l’Ouest constituait une somme dérisoire ; un ouvrier belge touchait alors environ 1 000 euros.

L’offre de Dunkerque, club de deuxième division française, arriva donc à point nommé : elle offrait à la fois un nouveau départ et la perspective de rester proche de sa région d’origine. Pour un joueur de son profil, le choix paraissait à la fois attrayant et logique.

Mais le RFC Liège réclamait alors une indemnité de transfert exorbitante pour son numéro 10.

Il y avait toutefois un obstacle de taille : le RFC Liège refusait de le laisser partir gratuitement. Le club réclamait une indemnité de transfert comprise entre 600 000 et 800 000 euros pour son numéro 10, alors que son contrat était déjà arrivé à échéance et qu’on lui avait récemment proposé un salaire équivalent au salaire minimum belge.

Dunkerque, qui ne souhaitait ou ne pouvait pas s’aligner sur cette somme, a renoncé. Le RFC Liège a alors bloqué le transfert. C’est ainsi que Bosman, bon gré mal gré, est devenu un rebelle.

Pour contourner son contrat et quitter Liège, il renonce à son statut professionnel et se réinscrit comme amateur. Afin de maintenir sa condition physique, il joue d’abord dans un club français de cinquième division, puis, un an plus tard, il s’engage dans un club de première division à La Réunion, territoire français de l’océan Indien. Surtout, il engagea une action en justice contre son ancien club et la fédération belge, réclamant des dommages-intérêts.

Sur le plan sportif, ces déménagements comptaient peu : il ne trouvait pas ce qu’il cherchait à La Réunion et, rentré en Belgique en 1992, aucun club ne voulait plus lui offrir de contrat.

Il sollicite alors des allocations de chômage, mais sa demande est rejetée. Pendant cette période, l’ancien professionnel vit temporairement dans le garage de ses parents.

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L’arrêt Bosman allait bouleverser le football moderne.

Devant les tribunaux, Bosman finit par obtenir gain de cause : dès 1990, la justice belge jugea que son transfert à Dunkerque n’aurait pas dû être soumis à une indemnité. Le RFC Liège et la Fédération belge refusèrent toutefois d’accepter cette décision. L’UEFA estimait alors que les affaires de football devaient être réglées en interne, hors des tribunaux.

En réalité, le milieu du football sous-estimait l’influence grandissante de l’Union européenne. Avec l’appui de la justice belge, Bosman saisit alors la Cour de justice des Communautés européennes. Objectif : obtenir un arrêt de principe affirmant que les footballeurs professionnels, comme tout travailleur de l’UE, ont le droit de s’engager librement dans le club de leur choix.

Les clubs et les instances nationales ont réagi avec colère, prédisant la fin du football. Lennart Johansson, alors président de l’UEFA, a averti que l’Union européenne risquait de détruire le football de clubs. Sepp Blatter, futur président de la FIFA, s’est interrogé sur la nécessité de laisser les plus riches s’enrichir encore davantage.

Malgré ces mises en garde, l’arrêt historique rendu en décembre 1995 a définitivement scindé le football en deux ères : « avant » et « après » Bosman.

Avant cette décision, un joueur restait, même après l’expiration de son contrat, tributaire de l’accord de son club pour changer d’air. Après l’arrêt Bosman, il a conquis le droit de s’engager librement auprès d’un nouvel employeur dès la fin de son bail.

Ce basculement a modifié les rapports de force : les clubs doivent désormais prolonger leurs joueurs plus tôt et à des conditions plus avantageuses, ce qui entraîne une hausse rapide des salaires. Les joueurs libres peuvent également négocier une prime à la signature substantielle avec leur nouveau club.

Le marché des transferts s’est lui aussi transformé : les clubs, qui fixaient auparavant quasi unilatéralement la valeur d’un joueur et ses émoluments, doivent désormais composer avec l’influence grandissante des joueurs sur leur propre valeur marchande. Conséquence : le prix des bons footballeurs a flambé.

Les salaires, autrefois modestes, se sont envolés : avant l’arrêt, beaucoup de joueurs percevaient à peine le salaire moyen ; après, même des éléments de niveau moyen dans les grands championnats ont pu devenir millionnaires.

Enfin, l’arrêt a aboli les quotas sur le nombre de joueurs étrangers : au début des années 1990, la plupart des championnats européens limitaient à trois le nombre d’étrangers sur la feuille de match ; après Bosman, cette limite a disparu pour les joueurs de l’Union européenne, puis, progressivement, pour de nombreux autres footballeurs en Europe.

Le lendemain de Noël 1999 marque un moment symbolique : Chelsea devient le premier grand club de Premier League à aligner un onze de départ entièrement composé de joueurs étrangers.

Entre-temps, Bosman ne pouvait « même pas s’offrir une glace »

À l’époque, l’entraîneur des Blues, Gianluca Vialli, venait d’ailleurs de marquer l’histoire en tant que dernier grand transfert de l’ère pré-Bosman : en 1992, la Juventus avait versé environ 17 millions d’euros à l’UC Sampdoria pour s’attacher les services de l’attaquant.

Après l’arrêt Bosman, les montants des transferts ont explosé : en 1997, l’Inter Milan a versé 26,5 millions d’euros au FC Barcelone pour Ronaldo, et vingt ans plus tard, le Paris Saint-Germain a battu tous les records en déboursant 222 millions d’euros pour Neymar.

L’arrêt Bosman a considérablement enrichi de nombreux footballeurs professionnels et a fait pencher la balance du pouvoir en faveur des joueurs, tout en renforçant la domination des cinq grands championnats européens. Au milieu des années 1990, près de 80 % des joueurs figurant dans le top 10 du Ballon d’Or jouaient déjà dans l’un de ces cinq championnats. Après l’arrêt Bosman, ce taux a grimpé à 98 %.

Ironie du sort, Jean-Marc Bosman n’a guère profité de la révolution qui porte son nom. « Tout le monde a tiré profit de mon combat, sauf moi », constate-t-il.

En 1996, il dispute encore sept matchs avec le RCS Visé, alors en D2 belge. En 1999, neuf ans après le début de sa bataille juridique et quatre ans après l’arrêt, il touche une indemnité de 780 000 euros pour la fin abrupte de sa carrière.

Mais cet argent a rapidement disparu. Il a connu des périodes, raconte-t-il, où il « ne pouvait même pas s’offrir une glace ». Quelques footballeurs professionnels belges, dont Frank Verlaat et Marc Wilmots, ont alors versé des dons pour l’aider à joindre les deux bouts.

Aujourd’hui, Bosman perçoit une allocation mensuelle de la FIFPRO, preuve qu’il n’a pas été oublié. « Tout le monde connaît la règle Bosman, mais personne ne connaît l’homme qui se cache derrière, constate-t-il. Je suis un homme sans visage. » Se lancerait-il à nouveau dans le même combat aujourd’hui ? « J’ai apporté quelque chose de beau au monde du football, mais je n’en ai jamais reçu de reconnaissance. C’est ce qui m’a le plus blessé, explique Bosman. Donc non, je ne le referais pas. J’ai dû faire trop de sacrifices pour cela. »