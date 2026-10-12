Le football n'est plus ce qu'il était il y a vingt ans. Alors que les transferts se sont transformés en une course effrénée à plusieurs centaines de millions et que les primes financières ont atteint des niveaux sans précédent, suivre son équipe préférée est devenu une charge croissante pour le budget du supporter. Un maillot qui s'achetait autour de 70 euros voit aujourd'hui certaines de ses versions dépasser les 200 euros, une place pour une grande affiche peut coûter des milliers de dollars, tandis que l'argent afflue vers les clubs et les fédérations à un rythme difficilement comparable à ce qui prévalait par le passé.

En 2006, l'Italie était championne du monde, le Barça était sacré en Ligue des champions à Paris, Fabio Cannavaro remportait le Ballon d'or et Zinédine Zidane disputait le dernier match de sa carrière. Lionel Messi avait tout juste dix-neuf ans et Cristiano Ronaldo évoluait encore à Manchester United.

Le football était alors différent par le volume d'argent en circulation, le coût des transferts, le prix des produits et jusqu'aux primes liées aux grandes compétitions. Vingt ans plus tard, la comparaison entre 2006 et 2026 révèle une mutation économique considérable, qui ne s'est pas limitée aux clubs et aux joueurs mais s'est étendue aux tribunes, où le supporter paie un prix de plus en plus élevé pour entretenir son lien avec son équipe.

En 2006, l'Ukrainien Andriy Shevchenko quittait le Milan AC pour Chelsea contre près de 45 millions d'euros, dans l'un des transferts les plus marquants de cette année-là, un montant qui constituait également un record pour le club londonien. Cette somme représentait une valeur considérable sur le marché des transferts de l'époque et reflétait le niveau d'investissement que les grands clubs étaient prêts à consentir pour s'offrir les services d'un joueur de tout premier plan.

Mais vingt ans plus tard, 45 millions d'euros ne se rapprochent plus des records enregistrés sur le marché des transferts. Manchester City a ainsi versé, selon les chiffres de cette comparaison, 145 millions d'euros à Chelsea pour recruter Enzo Fernandez, un transfert qui illustre l'ampleur de la transformation du marché des joueurs.

Et ce bond ne s'explique pas par la seule inflation : les 45 millions d'euros de 2006 équivalent à environ 69 millions d'euros en valeur actuelle. Autrement dit, la somme qui suffisait à boucler un transfert exceptionnel il y a vingt ans représente aujourd'hui moins de la moitié de l'un des grands transferts de 2026.

Les critères de dépense dans le football ont donc nettement changé, et les montants qualifiés de records par le passé paraissent désormais plus ordinaires face aux investissements colossaux que les clubs injectent dans le marché des transferts moderne, selon les informations du quotidien espagnol As.

Le maillot à 70 euros : pourquoi dépasse-t-il désormais les 200 euros ?

Acheter le maillot de son équipe préférée n'était pas bon marché en 2006, mais l'opération est devenue plus coûteuse et plus complexe vingt ans plus tard, avec l'apparition de multiples versions de maillots et des prix qui varient selon le club, la qualité du produit et les options demandées. À l'été 2006, le prix du nouvel ensemble de l'Atlético Madrid s'élevait à près de 70 euros, au moment même du recrutement de l'attaquant argentin Sergio Agüero, qui est rapidement devenu l'une des principales vedettes de l'équipe. À la fin de l'année, Agüero représentait 40 % des ventes de maillots du club, devançant même Fernando Torres.

En 2026, le prix moyen du maillot domicile d'un club de première division espagnole atteint environ 88,52 euros, avec des écarts d'un club à l'autre. Les maillots du Barça et de l'Atlético Madrid atteignent près de 110 euros, contre 100 euros pour celui du Real Madrid, tandis que le maillot du Deportivo, tout juste promu en première division selon la source, coûte 89,95 euros.

Mais ces prix ne constituent qu'un point de départ : certains clubs proposent des versions qui reproduisent très fidèlement les maillots portés par les joueurs sur le terrain. Ces versions ne sont commercialisées que par cinq clubs de première division, pour une moyenne d'environ 150 euros, avant l'ajout du nom du joueur, de son numéro et des écussons propres au maillot, autant de détails qui alourdissent encore la facture et peuvent facilement porter le prix final au-delà de 200 euros.

Une comparaison rigoureuse impose toutefois de tenir compte de l'inflation. Les 70 euros de 2006 équivalent aujourd'hui à environ 107 euros, ce qui signifie que le maillot domicile n'est pas devenu aussi coûteux que le laisse penser la seule comparaison des prix nominaux. L'écart se creuse en revanche à l'achat des versions destinées aux joueurs et avec l'ajout des noms, des numéros et des écussons.

Les données de consommation révèlent un autre aspect de cette équation : en 2006, le supporter espagnol dépensait en moyenne 87 euros par an en produits liés au football. Aujourd'hui, ce montant est inférieur au prix moyen du maillot domicile en Liga, ce qui illustre l'ampleur des pressions qui pèsent sur le supporter désireux d'acheter les produits de son club.

De 80 euros à plusieurs milliers d'euros : les tribunes ne sont plus à la portée de tous

Si le prix des maillots reflète une partie de cette mutation économique, le prix des billets révèle plus clairement encore le fossé grandissant entre le supporter ordinaire et les grandes affiches. En février 2006, les billets pour Athletic Bilbao - Real Madrid à San Mamés s'échelonnaient entre 30 et 80 euros, tandis que ceux du duel entre Valence et la Roma en Ligue des champions allaient de 35 à 65 euros.

Les Clasicos constituaient une exception en matière d'affluence et de demande : la rencontre entre le Barça et le Real Madrid, le 1er avril 2006, avait attiré près de 100 000 spectateurs au Camp Nou. La demande pour certains matches a atteint un niveau tel que le marché de la revente a enregistré des prix proches de 1 000 euros pour les billets du duel entre le Barça et Chelsea en Ligue des champions la même année.

Vingt ans plus tard, le supporter n'est plus nécessairement contraint de se tourner vers le marché de la revente pour trouver des billets à plusieurs centaines d'euros. Pour le Barça - Real Madrid prévu le 25 octobre 2026, les prix initiaux des billets proposés aux membres s'échelonnaient entre 476 et 999 euros selon l'emplacement du siège, tandis que les billets VIP atteignaient 5 500 euros.

Le Clasico de mai 2026 avait déjà offert un autre exemple de l'effet de la demande sur les prix : après l'épuisement des billets ordinaires, il ne restait plus que les options VIP, dont la moins chère débutait à 1 750 euros, certaines catégories premium atteignant 2 750 euros et les plus élevées 12 500 euros. Le Barça a réalisé lors de ce match des recettes de 16,4 millions d'euros en une seule soirée, un record pour le club sur une rencontre, selon les chiffres du rapport.

Pour tenter de limiter ces charges, la Liga a lancé un programme plafonnant à 30 euros un nombre déterminé de billets réservés aux supporters des équipes visiteuses. Mais cette initiative n'est pas applicable dans tous les stades : lors de la saison 2025-2026, seuls 14 clubs sur 20 y ont pris part, à l'inverse de clubs comme le Real Madrid, le Barça, Villarreal, la Real Sociedad, l'Espanyol et le Rayo Vallecano.

L'UEFA impose elle aussi des règles spécifiques pour les matches de Ligue des champions, en exigeant qu'au moins 5 % de la capacité du stade soit réservée aux supporters de l'équipe visiteuse, avec un plafond de 50 euros pour les billets de ce quota. Ce plafond ne s'applique pas nécessairement aux billets disponibles en dehors du pourcentage réservé aux supporters visiteurs.

La finale de la Ligue des champions elle-même illustre les grands écarts de prix : lors de la finale 2026, les supporters du Paris Saint-Germain et d'Arsenal ont obtenu des billets au tarif supporters de 70 euros, tandis que les autres catégories officielles étaient facturées 180, 650 et 950 euros.

Ainsi, un supporter visiteur peut assister à une rencontre pour 30 euros dans certains matches de Liga, ou pour 50 euros dans le quota qui lui est réservé en Ligue des champions, alors qu'un membre du Barça doit débourser plusieurs centaines d'euros pour assister au Clasico, et peut se retrouver face à des tarifs atteignant plusieurs milliers d'euros s'il ne reste plus que des billets VIP.

Ligue des champions : quand une seule victoire vaut une fortune

Le coût du suivi du football n'a pas augmenté pour le seul supporter : les sommes que les fédérations redistribuent aux clubs ont elles aussi explosé, en particulier dans les grandes compétitions continentales. Lors de la saison 2005-2006, l'UEFA avait consacré près de 430 millions d'euros à la redistribution aux clubs engagés en Ligue des champions. La qualification pour la phase de groupes garantissait au club 1,6 million d'euros, tandis que la prime de victoire s'élevait à 321 000 euros.

Atteindre les huitièmes de finale rapportait 1,6 million d'euros supplémentaires, contre 1,9 million d'euros pour une qualification en quarts de finale, 2,6 millions d'euros pour une place en demi-finales, le vainqueur de la finale recevant 6,4 millions d'euros. Grâce à ses résultats, à son parcours dans la compétition et aux revenus des droits télévisés, le Barça avait récolté près de 31,5 millions d'euros après son sacre à Paris en 2006.

Le tableau a radicalement changé en 2026 : la seule qualification pour la phase de ligue garantit au club 18,62 millions d'euros, soit près de douze fois le montant qu'il percevait pour une participation à la phase de groupes il y a vingt ans. Quant à la prime de victoire, elle atteint désormais 2,1 millions d'euros, un montant supérieur à l'ensemble de ce que touchait un club pour sa seule participation à l'édition 2006.

Les primes s'accumulent au fil de la progression dans la compétition : le qualifié pour les huitièmes de finale reçoit 11 millions d'euros, celui des quarts de finale 12,5 millions d'euros, celui des demi-finales 15 millions d'euros, tandis que l'accession à la finale rapporte 18,5 millions d'euros, avant l'ajout de 6,5 millions d'euros pour le champion.

Ces chiffres illustrent l'ampleur de la transformation qu'a connue la compétition : les sommes considérées comme des primes exceptionnelles il y a vingt ans font désormais partie d'un système financier plus vaste, qui permet aux clubs d'engranger des revenus colossaux grâce à leur participation, à leurs résultats et à leur progression dans les tours à élimination directe.

Selon la comparaison figurant dans le rapport, les revenus du Paris Saint-Germain versés par l'UEFA ont dépassé 140 millions d'euros après le cumul des primes liées à son parcours européen, soit plus de quatre fois le total récolté par le Barça lors de son sacre en 2006.

À l'échelle de l'ensemble du système, le montant alloué aux clubs est passé de près de 430 millions d'euros lors de la saison 2005-2006 à 2,467 milliards d'euros pour la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe vingt ans plus tard.

Coupe du monde : un tournoi plus grand, des primes plus lourdes et des prix record

Cette expansion ne s'est pas limitée aux compétitions européennes : la Coupe du monde elle-même a connu une profonde mutation en matière de taille du tournoi, de nombre de participants, de matches et de primes financières. En Allemagne en 2006, 32 sélections avaient pris part à 64 matches, alors que l'édition 2026 s'est élargie à 48 sélections et 104 matches, soit 16 sélections et 40 matches de plus que l'édition prise comme point de comparaison.

Cette croissance s'est étendue aux primes financières : la sélection italienne, championne du monde en 2006, avait touché près de 16 millions d'euros, tandis que la prime de la sélection victorieuse de l'édition 2026 s'est élevée à près de 44 millions d'euros, chaque sélection se voyant en outre garantir près de 11 millions d'euros au titre de la participation et de la préparation, avant même son premier match.

Cet argent se répercute également sur les primes des joueurs. Selon les chiffres du rapport, les joueurs de la sélection espagnole ont accepté de percevoir 45 % de la prime versée par la FIFA à la fédération championne du tournoi, soit une part d'environ 756 000 euros pour chacun des 26 joueurs de la liste.

Le tableau est différent en comparaison avec 2006 : les joueurs espagnols auraient touché 540 000 euros chacun en cas de titre à l'époque, malgré l'élimination de la sélection en huitièmes de finale, tandis que les joueurs italiens, sacrés champions, avaient reçu près de 250 000 euros chacun.

Quant au public, il a lui aussi été confronté à une forte hausse du coût de la présence au stade. Lors de la Coupe du monde 2006, les billets les moins chers de la phase de groupes débutaient à 35 euros, tandis que les places pour la finale à Berlin s'échelonnaient entre 120 et 600 euros.

Pour l'édition 2026, la FIFA a adopté un système de tarification variable lié au match, à la catégorie et au moment de l'achat. Elle a proposé des billets à 60 dollars pour une partie des places réservées aux supporters des sélections qualifiées, mais cette catégorie est restée limitée au regard du total des places disponibles.

En dehors des quotas définis, les prix des billets de la finale ont atteint plusieurs milliers de dollars : certaines places officielles ont dépassé 6 000 dollars et d'autres catégories se sont approchées de 8 000 dollars. Ces tarifs ne résultaient pas de la revente mais figuraient parmi les prix officiels proposés au public.

Par comparaison avec 2006, année où le billet le plus cher de la finale s'élevait à 600 euros, l'ampleur du changement dans le coût de l'accès au plus grand événement du football apparaît clairement, en particulier pour les supporters qui souhaitent suivre leur sélection depuis le stade.

Vingt ans de profits : qui paie le prix du football moderne ?

La comparaison entre 2006 et 2026 révèle un football devenu plus grand et plus présent, avec des transferts colossaux, des maillots déclinés en plusieurs gammes, des billets aux prix très variables et des primes financières sans précédent. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire : le supporter ne paie pas seulement le maillot ou le billet, il assume aussi les frais de déplacement, d'hébergement et de transport, et réorganise sa vie en fonction d'un calendrier de matches toujours plus chargé, à l'heure où les compétitions s'élargissent et où les contraintes liées au suivi de son équipe se multiplient.

Pour autant, le soutien à une équipe ne se réduit pas à des calculs financiers. Il y a les heures d'attente, les longs voyages, la tension qui précède les matches, l'amertume des défaites, la joie des victoires et cette volonté de revenir en tribunes même après la déception.

Ces détails n'apparaissent pas dans les budgets des clubs ni dans les rapports sur les primes et les revenus, mais ils constituent une part essentielle de la relation qui unit le supporter à son équipe, une relation qui existait avant que la valeur des transferts n'atteigne des centaines de millions et avant que les billets de certains matches ne deviennent plus chers que des budgets mensuels entiers.

Vingt ans plus tard, le football a changé dans la plupart de ses dimensions économiques et commerciales, mais l'essence du soutien est restée la même. Le supporter continue d'acheter le maillot de son équipe, d'essayer d'assister à ses matches, de suivre ses résultats et de s'accrocher à ses couleurs, quelles que soient les circonstances.

Et tandis que les clubs et les fédérations continuent d'élargir leurs sources de revenus et de pulvériser les records, la question la plus importante demeure : jusqu'où le football peut-il augmenter ses profits sans rendre son public incapable d'assumer le coût de son suivi ?

Car au bout du compte, le sport peut réussir à doubler ses revenus, à élargir ses compétitions et à attirer des investissements plus importants, mais tous ces chiffres perdent une grande part de leur sens si le supporter, celui qui donne aux matches leur âme, n'est plus en mesure d'accéder aux tribunes.