Partager Suivez GOAL sur Google

Cesc Fabregas a prévenu son équipe de Côme qu’elle ne devait pas laisser sa victoire historique 9-1 contre Lens en Ligue des champions lui monter à la tête. L’entraîneur a insisté : si cette soirée marquée par un record restera inoubliable, ses joueurs doivent vite se reconcentrer sur leur prochain match de Serie A face à l’Inter.

Publicité

Garder les pieds sur terre après l’exploit européen

Fabregas a appelé ses joueurs à garder les pieds sur terre après une victoire retentissante 9-1 contre Lens en Ligue des champions. Alors que le monde du football s’émerveille de l’efficacité implacable de son équipe, l’Espagnol a rapidement souligné les points à améliorer. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et du FC Barcelone veut éviter que l’euphorie de cet exploit européen ne compromette le parcours de son équipe en championnat. À l’approche d’un déplacement à San Siro, Fabregas a insisté sur la nécessité de récupérer rapidement.

« Il est normal de savourer ce moment parce que le groupe le mérite, mais les choses vont incroyablement vite dans le football. J’ai déjà dit aux garçons que nous devions laisser Lens derrière nous et ne penser qu’à l’Inter. Un match très difficile nous attend sur le terrain du champion d’Italie en titre ; il sera très exigeant physiquement et mentalement », a déclaré Fabregas lors d’un entretien avec Gazzetta dello Sport.

« Nous avons peu de temps, mais nous devons préparer ce match du mieux possible. L’objectif est d’aller à Milan pour montrer notre véritable identité. Ce sera le neuvième match de cette série entre deux trêves internationales. Nous devons essayer de bien terminer, en apprenant à tourner la page. »

Continuité tactique et profondeur de l’effectif

Malgré le score spectaculaire en France, Fabregas a assuré que l’approche fondamentale de son équipe n’avait pas changé depuis sa précédente défaite contre Feyenoord. Selon lui, la différence entre les résultats tient souvent à l’efficacité devant le but plutôt qu’à un changement de philosophie. L’entraîneur s’est dit extrêmement fier de la manière dont ses joueurs ont respecté le plan de jeu jusqu’au coup de sifflet final, continuant à presser et à attaquer alors même que l’issue du match ne faisait plus de doute.

Publicité Publicité

« Personne n’aurait pu s’attendre à un 9-1, un score qui n’existe pas dans le football ; une chose pareille peut vous arriver une fois dans une vie, tout au plus », a-t-il expliqué. « Je suis fier de mes garçons, les chiffres sont excellents, mais nous n’en sommes qu’au début de notre parcours en Ligue des champions. Contre Lens, tout a été positif et j’ai senti les joueurs très motivés ; aux Pays-Bas, nous avons certes commis des erreurs, mais nous avons fait preuve de la même agressivité et du même état d’esprit. Nous avons respecté le plan de jeu, en allant constamment de l’avant et en restant toujours fidèles à notre idée du jeu. »

Related Topics

L’émergence de jeunes talents

L’un des moments les plus émouvants de la soirée en France a été le premier but de Matteo Papaccioli, 18 ans. Le joueur issu du centre de formation a connu un parcours difficile avant de rejoindre l’équipe première, notamment une grave blessure au ligament croisé qui l’a éloigné des terrains pendant neuf mois. Fabregas n’a pas caché sa fierté lorsque l’adolescent a inscrit le neuvième but, provoquant une célébration exubérante au bord du terrain avec l’ensemble du staff technique.

« Je suis très heureux pour Papa, nous le sommes tous. Quand il a marqué le but du 9-1, je n’ai pas pu me retenir et nous nous sommes tous précipités vers lui. Ce n’était pas un manque de respect, mais une réaction instinctive après tout ce que ce garçon a traversé. Papa a commencé à s’entraîner avec nous à 16 ans, puis il s’est déchiré le ligament croisé et a été absent neuf mois. Il est revenu récemment et, aujourd’hui, il a eu l’occasion de marquer. C’est un garçon humble et ambitieux ; il travaille dur et méritait tout cela », a souligné l’entraîneur.

Publicité

Faire face à une vague de blessures

Malgré ses récentes performances prolifiques, Côme doit actuellement faire face à une importante vague de blessures. Des joueurs offensifs clés, dont Moise Kean et Rodriguez, sont indisponibles, ce qui oblige Fabregas à s’appuyer sur la profondeur de son effectif. L’entraîneur a salué l’effort collectif de ses joueurs, qui ont surmonté ces absences et conservé leur style offensif agressif malgré l’absence de cinq cadres habituellement chargés de mener l’attaque.

« Quand il vous manque cinq grands joueurs, tous les autres sont appelés à en faire davantage. Nous avons surmonté cette situation d’urgence en nous entraidant et en jouant en équipe. Les garçons ont compris l’importance du match et l’ont abordé de la bonne manière. Je ne peux que les remercier tous », a déclaré Fabregas.