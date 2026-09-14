Cette fois, cela s’était encore bien terminé. Lors de la 3e journée de Bundesliga, le FC Bayern Munich a pris les premiers points au promu, le SV Elversberg, et s’est imposé 2-1 grâce à une montée en puissance après 65 minutes, lorsque l’entraîneur Vincent Kompany a fait entrer d’un seul coup quatre stars, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Luis Diaz et Jamal Musiala.

Et parce que le SV Elversberg avait livré contre le FC Bayern une prestation qui ne méritait, une fois de plus, que du respect, et qu’il est naturellement plus facile de faire des louanges après une victoire, l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a déclaré : « Nous avons joué aujourd’hui contre un adversaire courageux et intelligent. »

Elversberg a montré « beaucoup de passion, a été pénible à jouer, mais je le dis comme un compliment ». En bref : l’adversaire a joué exactement « comme nous ne l’aurions pas souhaité ». Les propos de Kompany n’avaient rien de condescendant, il semblait sincèrement impressionné et enthousiasmé par cet entraîneur, cette équipe, ce club et toute la région.

Ce qui impressionne Vincent Kompany au SV Elversberg

Lui-même avait déjà tenté un jour, après une montée dans l’élite avec un outsider, de préserver l’identité et le style de jeu de la saison de promotion. Mais avec le FC Burnley, il est redescendu directement de Premier League. Kompany a tout de même réussi, notamment grâce au style de jeu courageux, mais finalement infructueux, de son équipe, à faire le saut jusqu’au FC Bayern.

Après trois journées, bien sûr, aucun promu ne s’est encore maintenu, mais pour le moment rien n’indique que le SV Elversberg redescendra un an seulement après sa montée sensationnelle. Bien au contraire : l’équipe joue comme si elle visait une place en Coupe d’Europe. Même si le remaniement de l’été a bel et bien été important, le jeu d’Elversberg paraît parfaitement homogène.

Certes, contre le Bayern, les Sarrois ont eu moins la possession que d’habitude. Leur pressing réputé n’a pas non plus toujours été aussi agressif et audacieux qu’à l’accoutumée. Et bien sûr, l’entraîneur d’Elversberg, Vincent Wagner, avait raison dans son analyse en disant que le Bayern aurait encore pu hausser le ton. Mais malgré cela, son équipe a bien résisté et, avec un peu plus de réussite dans le jeu, elle aurait tout à fait pu arracher un match nul.

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« Je n’avais vraiment encore jamais vécu ça » : ce que Kompany aime chez Elversberg

C’est aussi pour cela que ce match était difficilement comparable au 0-0 des Munichois, la semaine précédente, sur le terrain du FC Schalke 04. Schalke, promu comme Elversberg, avait surtout arraché ce point en bétonnant avec constance, et le Bayern avait en plus désespéré dans la finition. C’était, avec tout le respect dû à la prestation compacte des Schalke autour de l’excellent gardien Loris Karius, un match qui ne se termine sur un 0-0 que dans peut-être un cas sur 100.

Le 2-1 des Munichois à Elversberg aurait certes aussi pu se terminer sur un 4-1, mais tout autant sur un 2-2, et personne n’aurait vraiment pu s’en plaindre ensuite. Surtout, malgré les nombreuses insuffisances dans le jeu du Rekordmeister jusqu’au quadruple changement, le match a été marqué par une certaine classe. Et au bout du compte, il a fallu le Bayern Munich pour battre le SV Elversberg en Bundesliga. « Je crois qu’ils vont encore prendre beaucoup de points, y compris contre de grandes équipes cette saison », a ajouté Kompany.

L’entraîneur d’Elversberg, Wagner, serait probablement déjà heureux si son équipe parvenait simplement à accumuler suffisamment de points, peu importe contre quels adversaires. Mais surtout, il espère que ses joueurs ne perdront pas, même en cas de possible série de défaites, le courage de pratiquer leur football ni la foi en celui-ci. Il a décrit ainsi la défaite contre les Munichois : « Je ne serai jamais heureux d’une défaite, mais je n’ai encore jamais été aussi heureux que nous ayons perdu de cette manière. »

Ces dernières années, la SVE a gagné quelques sympathisants grâce à son style de jeu audacieux ; depuis dimanche au plus tard, Kompany en fait aussi partie. D’autant qu’une autre chose a encore impressionné l’entraîneur du Bayern lors de son déplacement en Sarre.

« Nous avons été très chaleureusement accueillis ici. Sur le terrain, c’était un combat, mais en dehors, tout était comme le football devrait être dans un rêve », a déclaré Kompany, avant d’expliquer : « Nous sommes allés à l’hôtel et j’ai pensé qu’il y avait un festival ici. Mais c’étaient simplement des supporters qui nous attendaient. » Il a assuré n’avoir « vraiment encore jamais vécu ça ». Et ce n’est pas rien, il y a des supporters du Bayern partout, après tout.

Pour Kompany, une chose est en tout cas claire : Elversberg doit rester en Bundesliga. « Je souhaite le meilleur à Elversberg », a dit Kompany, aussi « pour que nous puissions revenir ici l’année prochaine ».