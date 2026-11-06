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Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Le football s’unit face au drame ! Des stars espagnoles ont récolté plus de 100 000 € pour la famille de Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife décédé

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Le monde du football espagnol a fait preuve d’une immense solidarité après la mort tragique de l’attaquant de Tenerife Jesús de Miguel. Une collecte de fonds lancée pour soutenir la famille du joueur de 30 ans a déjà dépassé les 100 000 € de dons.

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Les stars se mobilisent pour la collecte de fonds

Après la terrible nouvelle du décès de de Miguel, survenu plus tôt cette semaine à Santa Cruz de Tenerife, le monde du football s’est rapidement mobilisé pour apporter un soutien financier. Une cagnotte GoFundMe, lancée à l’origine par Fran Sol, attaquant de Hercules CF et ancien coéquipier de de Miguel à Tenerife, a connu un afflux exceptionnel de dons. Fixé initialement à 5 000 €, son objectif a été dépassé en moins de 48 heures, et la collecte a atteint une somme à six chiffres grâce à la générosité de joueurs de renom comme de supporters anonymes.

Des joueurs de premier plan évoluant en La Liga et en Segunda División ont apporté des contributions personnelles importantes. Le défenseur de Tottenham Hotspur Pedro Porro a donné 3 500 €, tandis que le gardien de la Real Sociedad Alex Remiro a versé 3 000 €. Borja Iglesias a contribué à hauteur de 2 500 €, et les internationaux espagnols Alvaro Morata et Álex Baena ont chacun donné 1 000 €.

Marc Bartra, Diego Llorente, Carles Aleñá et Álvaro Fidalgo ont également apporté leur soutien, signe de l’émotion suscitée par la disparition de De Miguel dans le football espagnol, comme le rapporte El Mundo.

Le soutien des dirigeants et les initiatives des clubs

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Outre les dons des joueurs, plusieurs dirigeants de clubs ont apporté à titre personnel des contributions importantes. Le président de Cádiz CF, Christian Septien, a donné 15 000 €, l’un des dons individuels les plus élevés de la collecte. De son côté, le président de l’AD Ceuta, Luhay Hamido, a ajouté 3 500 € au total.

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Les initiatives des clubs se poursuivront tout au long de la saison. Burgos CF a annoncé qu’il reverserait l’intégralité des recettes de billetterie de son match à domicile contre Tenerife, en mars 2027. Almería lui a emboîté le pas : son président, Mohammed Al Khereiji, a confirmé que toutes les recettes de la vente des billets pour la prochaine réception de l’équipe de Tenerife seraient reversées à la collecte. Ces engagements à long terme permettront de préserver la mémoire de l’attaquant dans le championnat au cours des prochains mois, tout en apportant un soutien durable à ses proches.

Prochains matchs
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07 nov. 2026

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Des hommages à De Miguel dans toute l’Espagne

Des hommages sont prévus ce week-end à tous les échelons du football espagnol pour honorer la mémoire de l’attaquant disparu. La Liga, la RFEF et la Liga F ont organisé un hommage commun : les joueurs entreront sur le terrain avec des maillots portant le numéro neuf et le message « Toujours dans nos mémoires ». Une minute de silence sera également observée avant le coup d’envoi, sous la conduite des arbitres, et les matches seront brièvement interrompus à la neuvième minute pour permettre aux supporters et aux joueurs de se recueillir en mémoire de l’attaquant qui portait fièrement ce numéro.

Des rivaux régionaux ont également mis leurs différends de côté pour lui rendre hommage. L’UD Las Palmas portera ce dimanche son troisième maillot, bleu et blanc, en référence aux couleurs traditionnelles de Tenerife, tandis que son adversaire, Eldense, jouera en noir en signe de deuil. Tenerife organisera pour sa part une cérémonie d’hommage au stade Heliodoro Rodríguez Lopez, où des représentants de Las Palmas et des instances du football espagnol se joindront aux supporters pour un dernier adieu.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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