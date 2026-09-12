Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a dévoilé le slogan avec lequel il mènera sa campagne pour la prochaine élection présidentielle en mars 2027, affirmant sa volonté de se présenter à un nouveau mandat à la tête de l'institution mondiale du football, malgré la forte opposition qu'il rencontre de plusieurs parties, au premier rang desquelles l'Union européenne de football (UEFA).

Infantino a choisi un message au ton résolument idéaliste, à un moment où sa présidence de la FIFA traverse l'une de ses périodes les plus controversées et les plus soumises aux pressions, en raison de son projet de vente des droits de commercialisation de la Coupe du monde à une entreprise privée.

Le président de la FIFA a déclaré dans des propos filmés ce samedi : « Je serai bien évidemment candidat à la nouvelle élection. Et mon slogan est très simple : le football appartient à tous, et partout dans le monde. C'est ce en quoi je crois. »

Infantino a précisé que son message central s'articulera autour de l'idée de donner à toutes les personnes à travers le monde la possibilité de rêver et de participer au football, tout en œuvrant à réduire l'écart entre les plus grandes nations du football et le reste des pays du monde.

Des pressions croissantes

L'annonce d'Infantino intervient dans un contexte de pressions grandissantes sur sa direction de la Fédération internationale, après que plusieurs fédérations européennes de football ont commencé à prendre leurs distances avec le président de la FIFA.

Il y a deux jours, la Fédération française de football a officiellement annoncé le retrait de son soutien à la candidature d'Infantino à l'élection de 2027, un nouveau coup porté aux efforts du dirigeant suisse pour se maintenir à son poste.

Infantino assume la présidence de la FIFA depuis février 2016, et la Fédération internationale compte actuellement 211 fédérations membres.

L'élection de mars 2027 devrait déterminer l'avenir d'Infantino à la tête de la Fédération internationale, avec des prévisions selon lesquelles le prochain mandat, en cas de victoire, serait son quatrième et dernier, s'étendant jusqu'à l'année 2031.

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