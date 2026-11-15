Partager Suivez GOAL sur Google

Les fans de Cristiano Ronaldo ont lancé une offensive contre la sélection du Portugal, après sa lourde défaite à domicile face au Danemark sur le score de 4-1, lors du match disputé hier soir, samedi, dans la ville de Braga, dans le cadre des compétitions de la Ligue des nations.

Publicité

Cela est survenu lors de la première apparition de la sélection après l'annonce par le capitaine d'Al-Nassr de sa retraite internationale, tandis que certains supporters de la star portugaise ont exprimé leur reconnaissance à l'attaquant du Danemark, Rasmus Hojlund, après qu'il eut inscrit un doublé dans les filets de l'équipe de Jorge Jesus.

La sélection portugaise a subi une lourde défaite à domicile, après que Pierre-Emile Hojbjerg eut ouvert le score pour le Danemark, sur un penalty à la 43e minute, consécutif à une main sifflée contre Ruben Dias.

Hojlund a doublé la mise avec deux buts consécutifs, aux 50e et 57e minutes, profitant de la supériorité de la sélection danoise en début de seconde période.

À lire aussi

Le limogeage de Hossam Hassan n'est pas la surprise : sa nomination l'était

Publicité Publicité

Zidane s'emporte quand on l'interroge sur Mbappé : des bêtises !

Related Topics

Prochains matchs WAL UEFA Nations League A 11:45 POR

Joachim Andersen a complété le quadruplé des visiteurs à la 75e minute d'une tête, tandis que Bernardo Silva a inscrit l'unique but du Portugal, à la troisième minute du temps additionnel, offrant ainsi à la sélection danoise une large victoire lors du premier match du Portugal après le départ de son capitaine historique.

Le résultat a provoqué la colère des supporters de Ronaldo, qui ont établi un lien entre la défaite et l'absence du « Don », estimant que les choses auraient peut-être été différentes si leur star préférée était restée dans les rangs de l'équipe.

Publicité

Un supporter a écrit sur la plateforme « X » : « Ne sous-estimez jamais Cristiano Ronaldo », tandis qu'un autre a commenté : « Maintenant, le football portugais est fini, et tout cela est de votre faute !!! », et un troisième supporter a écrit : « Pas de Ronaldo, pas de fête. »

En revanche, certains partisans de la star portugaise se sont tournés vers l'éloge de Hojlund, après que l'attaquant de Naples eut marqué deux buts en quelques minutes, dans une scène qui a suscité des commentaires ironiques de la part des supporters de Ronaldo, qui ont estimé que le joueur danois leur avait offert une raison de le célébrer.

Publicité

Un supporter a écrit : « Merci Hojlund. Nous, les supporters de Ronaldo, te sommes reconnaissants pour ta contribution », tandis qu'un autre a dit : « Hojlund, tu aurais dû offrir aux supporters de Ronaldo au moins une célébration ce soir », en référence à la célèbre célébration du capitaine du Portugal.

Un troisième supporter a commenté : « Hojlund ne sait pas ce qu'il a fait pour les supporters de Ronaldo », tandis qu'un autre a écrit : « Rasmus Hojlund, merci pour le bon travail, tous les supporters de Ronaldo t'apprécient. »

Publicité

La défaite est survenue quelques jours après l'annonce par Ronaldo, le 5 novembre, de sa retraite internationale, mettant fin à une carrière de plus de 23 ans avec la sélection portugaise, au cours de laquelle il a disputé 234 matchs et inscrit 146 buts, devenant ainsi le recordman du nombre de sélections et de buts internationaux chez les équipes masculines.

La décision de Ronaldo est intervenue à la suite d'un différend avec le sélectionneur, Jorge Jesus, en raison de sa non-participation face à la Norvège malgré avoir effectué ses exercices d'échauffement, avant de quitter le rassemblement de la sélection.

Publicité

La star portugaise a ensuite accusé son entraîneur d'être revenu sur des promesses qu'il lui avait faites, concernant son rôle avec la sélection, ainsi que la manière d'exposer le différend devant les médias, avant que le « Don » n'annonce officiellement la transmission du maillot numéro 7 à la prochaine génération, après l'avoir porté pendant 23 ans, tandis que la sélection a célébré l'héritage de son capitaine avant la confrontation avec le Danemark, lors d'une soirée qui s'est achevée par une lourde défaite ayant relancé la polémique sur l'absence de Ronaldo et l'avenir de la sélection portugaise.