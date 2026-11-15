Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

« Le football portugais est terminé » : les fans de Ronaldo se réjouissent du malheur de Jesus et de ses joueurs

Suivez GOAL sur Google

Les fans de Cristiano Ronaldo ont lancé une offensive contre la sélection du Portugal, après sa lourde défaite à domicile face au Danemark sur le score de 4-1, lors du match disputé hier soir, samedi, dans la ville de Braga, dans le cadre des compétitions de la Ligue des nations.

Publicité

Cela est survenu lors de la première apparition de la sélection après l'annonce par le capitaine d'Al-Nassr de sa retraite internationale, tandis que certains supporters de la star portugaise ont exprimé leur reconnaissance à l'attaquant du Danemark, Rasmus Hojlund, après qu'il eut inscrit un doublé dans les filets de l'équipe de Jorge Jesus.

La sélection portugaise a subi une lourde défaite à domicile, après que Pierre-Emile Hojbjerg eut ouvert le score pour le Danemark, sur un penalty à la 43e minute, consécutif à une main sifflée contre Ruben Dias.

Hojlund a doublé la mise avec deux buts consécutifs, aux 50e et 57e minutes, profitant de la supériorité de la sélection danoise en début de seconde période.

À lire aussi

Le limogeage de Hossam Hassan n'est pas la surprise : sa nomination l'était

Publicité
Publicité

Zidane s'emporte quand on l'interroge sur Mbappé : des bêtises !

Related Topics

Prochains matchs
WAL

WAL

UEFA Nations League A

17 nov. 2026

POR

POR

Joachim Andersen a complété le quadruplé des visiteurs à la 75e minute d'une tête, tandis que Bernardo Silva a inscrit l'unique but du Portugal, à la troisième minute du temps additionnel, offrant ainsi à la sélection danoise une large victoire lors du premier match du Portugal après le départ de son capitaine historique.

Le résultat a provoqué la colère des supporters de Ronaldo, qui ont établi un lien entre la défaite et l'absence du « Don », estimant que les choses auraient peut-être été différentes si leur star préférée était restée dans les rangs de l'équipe.

Publicité

Un supporter a écrit sur la plateforme « X » : « Ne sous-estimez jamais Cristiano Ronaldo », tandis qu'un autre a commenté : « Maintenant, le football portugais est fini, et tout cela est de votre faute !!! », et un troisième supporter a écrit : « Pas de Ronaldo, pas de fête. »

En revanche, certains partisans de la star portugaise se sont tournés vers l'éloge de Hojlund, après que l'attaquant de Naples eut marqué deux buts en quelques minutes, dans une scène qui a suscité des commentaires ironiques de la part des supporters de Ronaldo, qui ont estimé que le joueur danois leur avait offert une raison de le célébrer.

Publicité

Un supporter a écrit : « Merci Hojlund. Nous, les supporters de Ronaldo, te sommes reconnaissants pour ta contribution », tandis qu'un autre a dit : « Hojlund, tu aurais dû offrir aux supporters de Ronaldo au moins une célébration ce soir », en référence à la célèbre célébration du capitaine du Portugal.

Un troisième supporter a commenté : « Hojlund ne sait pas ce qu'il a fait pour les supporters de Ronaldo », tandis qu'un autre a écrit : « Rasmus Hojlund, merci pour le bon travail, tous les supporters de Ronaldo t'apprécient. »

Publicité

La défaite est survenue quelques jours après l'annonce par Ronaldo, le 5 novembre, de sa retraite internationale, mettant fin à une carrière de plus de 23 ans avec la sélection portugaise, au cours de laquelle il a disputé 234 matchs et inscrit 146 buts, devenant ainsi le recordman du nombre de sélections et de buts internationaux chez les équipes masculines.

La décision de Ronaldo est intervenue à la suite d'un différend avec le sélectionneur, Jorge Jesus, en raison de sa non-participation face à la Norvège malgré avoir effectué ses exercices d'échauffement, avant de quitter le rassemblement de la sélection.

Publicité

La star portugaise a ensuite accusé son entraîneur d'être revenu sur des promesses qu'il lui avait faites, concernant son rôle avec la sélection, ainsi que la manière d'exposer le différend devant les médias, avant que le « Don » n'annonce officiellement la transmission du maillot numéro 7 à la prochaine génération, après l'avoir porté pendant 23 ans, tandis que la sélection a célébré l'héritage de son capitaine avant la confrontation avec le Danemark, lors d'une soirée qui s'est achevée par une lourde défaite ayant relancé la polémique sur l'absence de Ronaldo et l'avenir de la sélection portugaise.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

Voir le profil de l'auteur