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Unai Emery a expliqué pourquoi Alejandro Garnacho joue peu à Aston Villa ces derniers temps. Malgré son absence des groupes retenus pour les matches, l’entraîneur assure que l’attitude de l’ailier reste exemplaire. Il a aussi répondu aux rumeurs d’un départ en janvier, soulignant qu’il se concentre sur les matches à venir.

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Emery explique l’absence de Garnacho dans le groupe

Emery s’est exprimé sur la situation de Garnacho, qui joue peu en équipe première depuis quelques semaines. « Garnacho s’entraîne très bien. Son attitude est fantastique », a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« Il a connu des difficultés en début de saison parce qu’il n’était pas en forme. Maintenant, il l’est. Il s’entraîne bien, mais l’équipe a aussi progressé et continue de progresser. Quand il ne figure pas dans le groupe, c’est parce que je dois aussi choisir parmi d’autres joueurs. Je le respecte d’abord en tant que personne, puis en tant que joueur, mais c’est pour cette raison qu’il n’est pas retenu. Le football peut toutefois changer. Nous jouons des matches, donc j’aurai besoin de joueurs. Pour l’instant, il n’est pas retenu, mais il travaille bien. Il est au niveau que nous attendions de lui en début de saison », a-t-il déclaré.

Emery écarte les discussions sur un transfert en janvier

Le faible temps de jeu de l’ailier a naturellement alimenté les rumeurs d’un départ de Villa Park à la réouverture du mercato, au début de la nouvelle année. Emery a toutefois refusé de s’exprimer sur la stratégie hivernale du club, préférant se concentrer sur les prochains défis de son équipe en Premier League.

Interrogé sur un éventuel départ en cours de saison, Emery a répondu : « Nous sommes en novembre. Bien sûr, il y a un mercato en janvier, mais nous ne pensons pas au mercato de janvier. Moi, en particulier. Je ne peux pas dire comment les choses se passeront lors du prochain mercato. Le club s’en charge. Je me concentre uniquement sur chaque match. »

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« Mais, je le répète, il va beaucoup, beaucoup mieux et s’entraîne chaque jour avec une très bonne attitude. Pour moi, c’est très important, d’abord pour lui, puis pour nous. Alors, il faut continuer, aller de l’avant, en équipe et pour lui en tant que joueur, et nous verrons. » Ces propos interviennent après que l’ailier a notamment été écarté du groupe d’Aston Villa face à Galatasaray.

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À la recherche d’un meilleur équilibre offensif à Portman Road

Au-delà des situations individuelles, Emery doit mettre fin à une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues, alors qu’Aston Villa se prépare à affronter Ipswich Town. Difficile à battre en championnat, son équipe a toutefois manqué d’efficacité dans le dernier tiers du terrain et laissé échapper des points lors de matches qu’elle aurait peut-être remportés auparavant.

« Nous construisons actuellement notre organisation et essayons de nous sentir plus à l’aise dans notre façon de jouer. Nous essayons de dominer la possession et d’être à l’aise avec le ballon. Parfois, nous ne produisons pas assez offensivement, mais à ce stade, je pense que nous nous sentons bien. Maintenant que c’est le cas, comment pouvons-nous en faire davantage offensivement ? C’est ce qu’il nous faut », a souligné Emery.

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Évoquant ensuite l’adversaire, il a ajouté : « Gary O'Neil est un entraîneur expérimenté qui a connu le succès. Il est très compétitif. La façon dont son équipe rivalise ne me surprend pas, elle a un bon style de jeu. Elle rivalise remarquablement bien. À domicile, elle se sent forte et ses supporters lui donnent confiance. Tactiquement, elle est très bien organisée. J’ai énormément de respect pour O'Neil. »