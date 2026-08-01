Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), a publié un nouveau communiqué quelques heures après l'annonce du retrait de l'instance internationale de son projet FIFA Forward Enterprise, dans une tentative de réaffirmer la poursuite d'une démarche d'« unité » au sein du football mondial, et ce à la suite de la vague de rejet massive à laquelle son plan controversé a été confronté.

Infantino avait présenté un projet de création d'une nouvelle entité commerciale baptisée FIFA Forward Enterprise, chargée de gérer les compétitions et les droits commerciaux relevant de la FIFA, y compris la Coupe du monde, avec la possibilité de céder une part pouvant atteindre 20 % à des investisseurs du secteur privé.

Cette initiative a suscité de larges objections, en particulier sur le continent européen, après que les 55 fédérations nationales relevant de l'Union des associations européennes de football (UEFA) ont annoncé leur rejet du projet et brandi la menace d'un boycott des tournois de la FIFA en cas de mise en œuvre.

La Confédération asiatique de football ainsi que la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) ont également rejoint la liste des opposants, à un moment où les critiques se sont intensifiées à l'égard de la manière dont le projet a été présenté, en raison de l'absence de consultations préalables avec les confédérations continentales avant son annonce.

Parmi les points les plus controversés du projet proposé figurait le plan de cession d'une part de la nouvelle entité à des investisseurs du secteur privé, le nom de la société « Thrive Eternal », fondée par Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, ayant été associé à l'affaire en tant qu'investisseur potentiel.

Après la montée des pressions, Infantino a annoncé le retrait officiel du projet, affirmant que la proposition n'irait pas plus loin en raison de la division qu'elle a provoquée au sein du football mondial.

Le président de la FIFA a ensuite publié un message sur son compte de la plateforme « Instagram » dans lequel il a salué ce qu'il a qualifié de succès de la Coupe du monde 2026 et de sa capacité à rassembler des peuples et des cultures différentes, déclarant : « La Coupe du monde 2026 a réuni un nombre de personnes, de cultures et de communautés plus important que jamais, et a démontré la véritable puissance du beau jeu. »

Et Infantino d'ajouter : « Le football parle toutes les langues et appartient à tout le monde, c'est pourquoi j'ai toujours cru en sa capacité unique à unir les gens, à inspirer l'espoir et à créer des opportunités. »