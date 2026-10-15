La Ligue des champions a vécu une soirée particulièrement palpitante hier mercredi, avec neuf matches au programme de la deuxième journée de la phase de ligue.

Selon le site "Foot Mercato", avec 46 buts inscrits en neuf rencontres, cette deuxième journée a établi un nouveau record dans l'histoire de la compétition, dépassant de trois buts le précédent record enregistré en octobre 2025.

Aucune rencontre ne s'est soldée par un 0-0, pour le plus grand bonheur des amateurs de football offensif.

Le total des buts marqués lors de cette deuxième journée, mardi et mercredi, s'élève à 78, un record à ce stade de la compétition.

Parmi les matches les plus spectaculaires, Liverpool s'est imposé face au LASK (6-3), tandis qu'Aston Villa a écrasé Fenerbahçe (6-0).

Le Real Madrid a également laissé une forte impression en renversant un retard de 3-1 face à la Roma pour s'imposer (4-3), alors que le Paris Saint-Germain a battu Manchester City (4-2) dans une rencontre riche en rebondissements.

Avec six des neuf matches d'hier ayant donné lieu à au moins cinq buts, cette soirée européenne a confirmé le caractère exceptionnel de cette édition.