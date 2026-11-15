« Le football italien m’a fait mûrir ! » : Charles De Ketelaere se confie avant un choc à fort enjeu face à l’Italie

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Le milieu de terrain belge Charles De Ketelaere estime que son passage en Serie A a renforcé sa maturité tactique avant un match décisif de Ligue des nations. De Ketelaere a lancé un appel à la mobilisation plein d’assurance alors que les Diables rouges se préparent à recevoir l’Italie à Bruxelles.

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Le rôle crucial de De Ketelaere dans l’entrejeu belge

Le milieu de terrain belge Charles De Ketelaere aborde avec une grande confiance le match décisif de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Italie, dimanche. Buteur aux côtés de Kevin De Bruyne lors de la précieuse victoire 2-1 contre la Turquie à Izmir, le joueur de l’Atalanta s’est imposé comme un élément clé sous les ordres de Mark van Bommel.

Les Diables rouges doivent désormais relever un immense défi au Koning Boudewijnstadion pour terminer parmi les deux premiers du groupe 1.

La polyvalence tactique de De Ketelaere et sa forme récente seront essentielles si la Belgique veut trouver la faille dans une défense italienne tenace.

Comment la Serie A a transformé le jeu de De Ketelaere

Revenant sur son parcours en club en Italie, le meneur de jeu a reconnu que le fait d’évoluer chaque semaine en Serie A avait profondément changé son approche du football et lui avait apporté une compréhension tactique bien plus poussée.

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« Le football italien m’a certainement changé en tant que joueur. C’est un style de jeu différent, très tactique. Le football italien m’a vraiment fait mûrir », a expliqué De Ketelaere.

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Cette discipline tactique accrue se retrouve aussi en sélection, où elle fait de lui un atout précieux dans le dispositif de Van Bommel.

De Ketelaere souligne la combativité et la capacité de réaction de la Belgique

Revenant sur le parcours de la Belgique, marqué notamment par une convaincante victoire inaugurale 2-0 contre l’Italie et une réaction courageuse après la défaite face à la France, De Ketelaere a souligné la combativité collective du groupe.

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« Nous avons eu du mal au début, mais après l’égalisation, nous avons trouvé la solution et mieux joué », a déclaré De Ketelaere en évoquant la capacité de réaction de son équipe lors des derniers matches.

Le milieu de terrain a ensuite affiché sa confiance avant le duel à Bruxelles : « Nous sommes une bonne équipe et il est difficile de nous battre. »

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Les Diables rouges visent une victoire marquante à Bruxelles

Alors qu’une place en quarts de finale est en jeu, De Ketelaere et ses coéquipiers savent qu’il leur faudra réaliser une prestation de tout premier ordre face à l’Italie.

Tout est en place au Koning Boudewijnstadion pour un duel tactique passionnant entre deux poids lourds européens.

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La Belgique s’appuiera sur le soutien fervent de son public à Bruxelles pour décrocher la victoire nécessaire afin de conclure sa campagne de groupe en beauté.