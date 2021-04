Le fondateur de Spotify exprime son intérêt pour le rachat d'Arsenal

La direction des Gunners, détenus par l'homme d'affaires américain Stan Kroenke, fait l'objet de violentes critiques après l'épisode de la Superligue.

Le fondateur de Spotify, Daniel Ek, a exprimé son intérêt pour le rachat d'Arsenal. Les propriétaires actuels, Kroenke Sports & Entertainment, ont été critiqués pour l'échec du projet de Super League, et les fans des Gunners ont fait connaître leurs sentiments lors d'une manifestation vendredi en marge de la réception d'Everton.

Josh Kroenke a déclaré que sa famille n'avait pas l'intention de vendre, mais un acheteur potentiel se présente avec Daniel Ek.

"Enfant, j'ai encouragé Arsenal d'aussi loin que je me souvienne, a écrit Ek sur Twitter. Si KSE souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de me jeter à l'eau."

Arsenal était l'un des six clubs de Premier League - les autres étant Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham - à signer pour la Super League, avant que celle-ci ne s'effondre au milieu d'une vague de protestations.

Josh Kroenke a participé à un forum de supporters jeudi et a été sévèrement critiqué, mais il a maintenu que la position de la famille était de rester en charge et d'aller de l'avant. Les protestations ont continué avant la défaite d'Arsenal contre Everton vendredi, et avec les Gunners dans le dur également sur le terrain, il est peu probable que l'humeur change.

L'entrepreneur suédois Daniel Ek est à la tête d'une fortune estimée à 4,7 milliards d'euros selon Forbes, construite grâce au service de streaming musical Spotify. L'homme de 38 ans a fondé cette entreprise en 2006, qui compte aujourd'hui plus de 350 millions d'abonnés.

L'article continue ci-dessous

Cependant, tout le monde n'a pas apprécié les remarques d'Ek sur la possibilité de prendre la relève à Arsenal. Le chanteur du groupe de rock anglais The Charlatans, Tim Burgess, a écrit sur Twitter : "Pourrions-nous vous demander de régler les choses avec les musiciens avant de vous lancer avec les footballeurs ?".

L'animosité porte sur les honoraires que les artistes reçoivent pour chaque lecture de leurs œuvres, qui sont comparativement faibles.

En effet, Graeme Souness a plaisanté sur Sky Sports en disant que Ek devrait dépenser plus de 4 milliards de livres sterling pour régler le problème des Gunners, qui se trouvent à la neuvième place du classement de la Premier League.