Le flop retentissant de l’Ajax lors du dernier mercato impressionne à la Coupe du monde et pourrait soudainement l’envoyer au Borussia Dortmund

Selon Sky Sports Germany, source généralement fiable, Benjamin Tahirovic aurait tapé dans l’œil du Borussia Dortmund. Le Bosnien a impressionné lors de la Coupe du monde.

Il a été titulaire lors des deux premières sorties de la Bosnie-Herzégovine : un match nul 1-1 contre le Canada, puis une défaite 4-1 face à la Suisse.

Les Bosniaques ont finalement dominé le Qatar 3-1 lors de la dernière journée, totalisant quatre points et validant leur billet pour le tour suivant. Dans ce match, Tahirović est entré en jeu après la mi-temps.

Au prochain tour de la phase finale de la Coupe du monde, le pays des Balkans affrontera les États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ses prestations ont impressionné Dortmund, qui a déjà pris contact avec son agent. Des discussions sont également en cours avec Brøndby pour un transfert estimé à dix millions d’euros.

Le milieu de terrain a rejoint le club danois l’été dernier pour trois millions d’euros, en provenance de l’Ajax, qui l’avait lui-même recruté à l’AS Rome contre un chèque de huit millions d’euros.

Le joueur, qui compte 31 sélections en équipe nationale, a disputé 31 matchs cette saison avec le club danois, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Sous les couleurs de l’Ajax, il a pris part à 39 rencontres.