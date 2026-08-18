Comme le rapporte Absolut Fussball , Wahi aurait récemment rejeté deux offres extrêmement lucratives en provenance de Premier League et de Serie A, qui auraient rapporté environ 20 millions d’euros à l’Eintracht. Pour rappel : l’Eintracht avait versé 26 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour le recruter il y a un an et demi, mais n’a obtenu en retour qu’un maigre but en 25 matches officiels.

Après des performances décevantes, qui lui avaient même valu par moments les sifflets nourris du public de Francfort, Wahi a été autorisé à se relancer en prêt à l’OGC Nice et a finalement sauvé le club de la relégation grâce à deux buts lors du barrage retour contre Saint-Etienne.

Auparavant déjà, le joueur de 23 ans avait démontré lors de la phase retour qu’on ne devait pas l’évaluer uniquement à l’aune de son passage extrêmement malheureux à Francfort. En 18 matches de championnat et de coupe, Wahi a marqué sept fois et délivré deux passes décisives. Avec Nice, il s’est incliné quelques jours avant le début des barrages en finale de la Coupe contre Lens sur le score de 3-1.

L’OGC Nice veut de nouveau se faire prêter Wahi - arrestation peu avant la Coupe du monde

Parce que son passage dans le sud de la France a permis à l’international et mondialiste ivoirien de retrouver son meilleur niveau, il voudrait désormais absolument rejoindre Nice de manière définitive, affirme le reportage. Toutefois, l’OGC viserait un nouveau prêt avec option d’achat, tandis que la SGE veut se séparer définitivement de Wahi. Au moins entre l’attaquant et Nice, un accord sur les conditions aurait déjà été trouvé.

Point sensible : pendant la Coupe du monde organisée l’été aux États-Unis, au Canada et au Mexique, The Athletic avait révélé que Wahi avait été brièvement arrêté deux semaines avant le début du tournoi, en raison de soupçons de manipulation de match. Wahi aurait volontairement provoqué un carton jaune lors de la dernière journée contre Metz.

« Nous pouvons confirmer qu’un footballeur de 23 ans évoluant en Ligue 1 française a été arrêté le 29 mai dans le cadre d’une enquête du parquet de Marseille pour des soupçons d’escroquerie en bande organisée, de corruption sportive organisée, de recel de produits d’infractions et de blanchiment d’argent », avait alors déclaré un porte-parole du parquet de Marseille, cité par The Athletic.

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Comparé à Lionel Messi : Wahi règle ses comptes avec l’Eintracht Francfort

Par la suite, du point de vue de la SGE, on pouvait craindre que le nombre d’intéressés reste limité en raison du scandale, ce qui place le refus de Wahi des offres lucratives sous un jour encore plus malheureux. Entre-temps, les soupçons pesant sur Wahi auraient toutefois été écartés.

Que Wahi lui-même n’ait plus particulièrement envie de rester à Francfort, il l’avait lui-même clairement fait comprendre dans un entretien accordé à L'Equipe en mai. « En Allemagne, j’ai découvert un autre monde, sans parler la langue. J’ai eu quatre titularisations en un an et quelques courtes entrées en jeu : même quand on s’appelle Lionel Messi, on a besoin de temps pour montrer ses qualités », a déclaré Wahi.