Selon le Corriere dello Sport, les Italiens veulent le faire venir dans la Ville éternelle cet hiver, de préférence sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Dès l’été dernier, les Giallorossi s’étaient déjà intéressés à l’attaquant, mais sans succès à l’époque.

D’après le Corriere, Endrick est considéré à Rome comme un renfort important et la relation entre l’actuel leader de Serie A et le jeune international brésilien serait marquée par une sympathie mutuelle.

Alors qu’Endrick n’a joué que quatre minutes sous Mourinho cette saison, il pourrait sans doute espérer un temps de jeu conséquent à la Roma sous les ordres de l’entraîneur Gian Piero Gasperini. Et c’est précisément ce à quoi Endrick semble aspirer.

« En France, il a retrouvé son bonheur », avait expliqué son père durant l’été. « Le Real Madrid lui avait retiré du temps de jeu. » Douglas Ramos faisait référence au prêt de son fils lors de la seconde moitié de la saison dernière, quand celui-ci s’était épanoui lors de son prêt à l’Olympique Lyonnais et avait ainsi décroché sa place dans le groupe de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde.

« Le problème avec les jeunes joueurs brésiliens, c’est qu’ils ne progressent pas parce qu’ils ne jouent pas. C’est ce qui arrive à Endrick, mais aussi à d’autres talents comme Estevao », a déclaré Ancelotti ces derniers jours. « Ils partent en Europe à 18 ou 19 ans, rejoignent de grands clubs et n’y obtiennent pas de temps de jeu. Sans temps de jeu, ils ne peuvent pas s’améliorer. »

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Comment s’est passée la période d’Endrick au Real Madrid ?

Accompagné d’attentes immenses, Endrick a rejoint le Real à l’été 2024 en provenance de Palmeiras. L’entraîneur à l’époque : Carlo Ancelotti. L’Italien n’avait lui non plus pas accordé énormément de temps de jeu au jeune joueur lors de sa saison de débuts, mais l’avait tout de même utilisé à 37 reprises en matches officiels.

Sous le successeur d’Ancelotti, Xabi Alonso, Endrick ne jouait alors plus aucun rôle, ce qui l’a conduit à partir à Lyon pendant l’hiver, où il a signé de très solides statistiques avec huit buts et huit passes décisives en 21 apparitions. Cela l’a mené à la Coupe du monde, où Ancelotti l’a utilisé comme joker lors de quatre des cinq matches. De retour au Real, Endrick s’est retrouvé sous Mourinho dans la situation qu’il connaissait avec Alonso : il ne joue pas.

À la Roma, Endrick serait en concurrence dans le 3-4-2-1 de Gasperini avec l’ancien joueur de Dortmund Donyell Malen et les deux Argentins Paulo Dybala et Matias Soulé.