L’Union Saint-Gilloise et le FK Bodø/Glimt ont fait match nul 3-3, au terme d’une rencontre aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions en grande partie spectaculaire. Les Belges semblaient tenir la victoire 3-2 grâce à un but tardif de Promise David, mais Odin Bjørtuft en a décidé autrement. Les adversaires potentiels du NEC en barrages se retrouveront jeudi prochain, cette fois à l’Aspmyra Stadion,en Norvège.

L’Union abordait ce duel avec confiance. Le club bruxellois a remporté vendredi la Supercoupe de Belgique aux tirs au but aux dépens du Club Bruges. Bodø, de son côté, a gagné ses cinq derniers matches de championnat et s’est de nouveau invité dans la lutte pour le titre avec le Viking FK.

Au vu de la remarquable performance de Bodø en Ligue des champions, cette équipe pouvait être considérée avant la rencontre comme favorite sur cette double confrontation. Les Norvégiens, éliminés seulement en huitièmes de finale par le Sporting Portugal, ont également porté le premier coup.

Après un peu moins de vingt minutes, le capitaine Patrick Berg s’est présenté face au ballon sur un coup franc et a magnifiquement enroulé sa frappe hors de portée du gardien battu Vic Chambaere, successeur de Kjell Scherpen, parti à Ipswich Town : 0-1.

Malgré ce coup dur, l’Union n’a eu besoin que de cinq minutes pour égaliser. Le gardien Nikita Haikin n’est parvenu qu’à mal repousser un centre venu de la droite, et Raul Florucz en a parfaitement profité d’une frappe sèche : 1-1.

Dans cette première période spectaculaire, Bodø a été l’équipe suivante à frapper. Ola Brynhildsen a senti la main de Kevin Mac Allister, s’est laissé tomber volontiers et a vu l’arbitre désigner le point de penalty. Ole Blomberg n’a pas tremblé : 1-2.

Ce n’était pas encore terminé avant la pause. Dans la quatrième minute du temps additionnel, Florucz a de nouveau montré sa classe. L’Autrichien a repris de manière acrobatique un centre de Guilherme Smith pour l’envoyer au fond des filets : 2-2.

En seconde période, Bodø s’est visiblement contenté du match nul. L’Union a tenté par moments de mettre un peu de pression, mais semblait manquer de force de frappe.

Quelques minutes avant la fin, l’Union a tout de même frappé très fort. Entré en jeu, David a surpris Haikin dans l’angle fermé. L’euphorie est vite retombée, car dans le temps additionnel, le défenseur Bjørtuft a offert à Bodø un résultat prometteur de la tête : 3-3.