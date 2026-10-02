Les sanctions auxquelles pourrait être exposé Manchester City, dirigé par l'Italien Enzo Maresca, si elles venaient à être prononcées après sa condamnation pour infractions aux règlements financiers de la Premier League anglaise, ne se limiteraient peut-être pas au seul aspect sportif.

Le journal Marca, citant la chaîne Sky Sports, a rapporté que la commission du Trésor au Royaume-Uni a adressé une lettre à l'administration des recettes et des douanes, l'autorité responsable des impôts, des paiements et des douanes au Royaume-Uni, afin de s'enquérir des répercussions fiscales de l'enquête menée par la ligue de Premier League concernant Manchester City.

Autrement dit, l'administration fiscale britannique pourrait enquêter afin de déterminer si Manchester City a bien versé le montant exact d'impôts au cours des neuf saisons durant lesquelles il a été établi qu'il avait commis des infractions aux règlements financiers de la Premier League anglaise.

Parmi les exemples figure le double contrat de Roberto Mancini, révélé par le magazine allemand Der Spiegel en 2018, à travers les fuites connues sous le nom de « Football Leaks ».

Certains des courriels publiés à l'époque indiquaient que l'entraîneur italien, qui dirige actuellement la sélection d'Italie, disposait de deux contrats : le premier pour entraîner Manchester City, au titre duquel il percevait 1,45 million de livres sterling, et le second au titre duquel 1,75 million de livres sterling étaient versés annuellement à une société liée à Mancini.

Mais ce n'est là qu'un seul exemple, car les répercussions, pour l'heure, ne vont pas au-delà de l'existence de ces informations. Toutefois, la chaîne Sky Sports a indiqué que la commission du Trésor souhaite s'assurer de manière catégorique que l'administration fiscale britannique enquêtera sur ce qui s'est passé.



