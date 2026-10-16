Elyaz Zidane, le plus jeune fils de la légende du football français Zinédine Zidane, cherche à tracer sa propre route sur les terrains, loin des comparaisons incessantes avec son père, affirmant sa volonté de construire sa carrière personnelle, malgré la pression qu'impose le fait de porter le nom de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du jeu.

Dans un entretien accordé au journal « Le Parisien », Elyaz a indiqué qu'il préférait utiliser son prénom sur son maillot plutôt que son nom de famille, expliquant : « Au Real Betis, c'était "Elyaz" qui était imprimé sur mon maillot. J'ai voulu conserver cette tradition, sans aucune intention de me cacher derrière mon véritable nom. »

Il a ajouté : « Le football a toujours fait partie intégrante de notre famille, et comme j'ai grandi dans ce monde depuis tout petit, il était naturel que je veuille suivre les traces de mon père. Mais je veux écrire ma propre histoire. »

Le fils de Zidane a reconnu qu'être le fils d'une légende de l'envergure de son père comporte des aspects positifs et d'autres plus difficiles, notamment avec les comparaisons permanentes et le regard plus scrutateur porté sur ses performances : « Quand on est jeune, le plus important est de pouvoir progresser sans être constamment sous surveillance, et cela a été un peu difficile. »

Elyaz a toutefois souligné la fierté qu'il éprouve envers son père, qui lui a donné de nombreux conseils et a toujours veillé à le soutenir, malgré les défis imposés par la notoriété et le nom de famille.

Âgé de 20 ans, Elyaz entame une nouvelle étape de sa carrière après avoir rejoint l'Étoile rouge de Belgrade, se disant heureux de jouer pour un club prestigieux qui bénéficie d'un immense soutien populaire, et estimant que ce transfert constitue un bon pas vers la réalisation de ses ambitions.

Le joueur a expliqué que ses années de formation en Espagne ont façonné son bagage footballistique, mais qu'il voulait aussi acquérir la mentalité française, insistant sur le fait qu'il ne souhaite pas s'imposer de pression supplémentaire et qu'il préfère se concentrer sur ce qu'il produit sur le terrain.

Elyaz a conclu en affirmant que son objectif actuel est de donner le meilleur de lui-même avec l'Étoile rouge, de continuer à progresser et d'aider son équipe à gagner, laissant la suite de son parcours ouverte à ce que révéleront les prochains jours.