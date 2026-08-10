Le fils de Zidane abandonne le nom de son père et annonce sa rébellion contre l'héritage de la légende

Pour une première apparition qui n'est pas passée inaperçue, Elyaz Zidane, fils du nouveau sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane, a réussi à laisser une empreinte marquante lors du coup d'envoi de la nouvelle saison de la deuxième division française, en contribuant de manière décisive à la victoire de son équipe, le Red Star, face à son hôte Nantes lors de la journée inaugurale.

Le jeune joueur d'une vingtaine d'années a été titularisé en défense et a livré une prestation aboutie, marquée par la solidité et la discipline tactique, avant de couronner sa performance remarquable par une passe décisive grâce à une déviation de la tête précise, exploitée par son coéquipier Kevin Cabral pour faire trembler les filets à la 66e minute, scellant ainsi la victoire de son équipe lors du premier test officiel de la saison.

La quête d'une identité

Elyaz a rejoint les rangs du Red Star lors du dernier mercato estival, en provenance du Real Betis, un transfert qui représente son premier véritable contact avec le football français.

Le prometteur défenseur avait entamé son parcours footballistique dans la prestigieuse académie du Real Madrid, avant de rejoindre le Betis en 2024, où ses apparitions se sont limitées à l'équipe réserve, sans qu'il ait eu l'occasion de se frotter à la compétition avec l'équipe première.

« Elyaz » plutôt que « Zidane »

Dans une démarche réfléchie qui traduit une conscience précoce de l'ampleur des défis à venir, le jeune défenseur a choisi de porter le maillot numéro 15 avec le nom « Elyaz » plutôt que le patronyme légendaire de son père, dans une tentative manifeste de s'éloigner des projecteurs éclatants qui entourent tout ce qui touche à la famille Zidane.

Le quotidien français L'Équipe estime que cette décision revêt à la fois une portée symbolique et pratique, car elle exprime un désir sincère de se forger un parcours professionnel propre, à l'écart des comparaisons inévitables avec le père légendaire, et offre au joueur un espace pour respirer, loin des immenses pressions médiatiques.

Un mur de silence

La direction du Red Star, basé en Seine-Saint-Denis, au nord de la capitale française, adopte une stratégie stricte pour protéger son nouveau joueur de l'effervescence médiatique qui l'entoure.

Dans ce contexte, l'entraîneur Damien Perrinelle a délibérément évité de mentionner le nom de Zidane lors des dernières conférences de presse, préférant mettre en lumière d'autres recrues comme le gardien Yanis Benchaouch, dans une tentative d'atténuer l'intérêt excessif porté au nouveau venu.

Cette approche représente un bouclier protecteur visant à préserver l'intimité du joueur dans les coulisses du club comme à l'extérieur, et garantit que sa concentration mentale ne soit pas affectée par la curiosité du public et des médias qui a accompagné son arrivée, ce qui lui permet de se consacrer pleinement au développement de ses qualités et à une intégration en douceur avec ses nouveaux coéquipiers.

Un début prometteur

Malgré la fraîcheur de l'expérience, la prestation livrée par Elyaz lors de son premier match laisse présager un avenir prometteur, d'autant que le jeune défenseur a fait preuve d'une maturité tactique et d'une confiance en soi supérieures à son âge, ce qui fait de lui l'un des noms à suivre de près au cours de la saison en cours en deuxième division française.