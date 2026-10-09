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imago-sport-1084269895.jpgAnadolu Agency
Abdelmawgood Samir
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« Le fils de Mourinho » dans le viseur de Madrid : un seul coup de fil pourrait tout faire basculer

Real Madrid
SSC Naples
J. Mourinho
S. McTominay
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Qui est-il ?

Scott McTominay, le milieu de terrain écossais de Naples, est entré dans le viseur du Real Madrid, alors que les négociations relatives à la prolongation de son contrat avec le club italien patinent, ce qui ouvre la porte à un possible départ au cours de la prochaine période, surtout après que le joueur s'est montré ouvert à l'idée d'un transfert vers le club madrilène s'il recevait un appel de son ancien entraîneur José Mourinho.

Le quotidien italien « Il Mattino » a rapporté que les négociations entre la direction de Naples et l'entourage du joueur n'ont connu aucune avancée, soulignant que la persistance du désaccord pourrait précipiter son départ, tandis que le Real Madrid s'est déjà renseigné sur sa situation, dans un contexte d'intérêt manifesté par d'autres clubs de Premier League anglaise.

Le contrat de McTominay, âgé de 29 ans, court avec Naples jusqu'en juin 2028, mais sa prolongation ne représente pas une priorité pressante pour le président du club, Aurelio De Laurentiis, à l'heure actuelle, selon les rapports, contrairement au souhait des proches du joueur de régler rapidement son avenir contractuel.

L'intérêt potentiel du Real Madrid repose sur les performances remarquables livrées par le milieu de terrain écossais depuis son transfert de Manchester United à Naples à l'été 2024 pour 30,5 millions d'euros, puisqu'il a inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives en 44 matches la saison dernière, et a également remporté le trophée de meilleur joueur de Serie A pour la saison 2024-2025.

Mourinho représente un facteur influent dans les probabilités de l'opération, après avoir offert à McTominay sa première apparition avec l'équipe première de Manchester United en 2017, et avoir continué à le qualifier de « mon fils ».

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Interrogé sur la possibilité de rejoindre le Real Madrid s'il recevait un appel de l'entraîneur portugais, le joueur a répondu : « Si cela se produisait, j'y réfléchirais. »

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