À la veille de la finale de la Coupe du monde 2026, Diego Maradona junior, fils de la légende argentine disparue, a tranché net le débat récurrent en affirmant qu’il était infondé de comparer son père à Lionel Messi.

Évoquant les atouts majeurs de l’équipe nationale argentine, il a souligné l’esprit de corps qui a propulsé la sélection en finale pour la deuxième fois consécutive.

Il a confié à Football Italia : « C’est sans aucun doute une équipe formidable, et lorsque son capitaine est pleinement concentré, il fait la différence. »

Il a ajouté : « Ils se sont frayé un chemin jusqu’à la finale grâce à leur forte personnalité, à leur dévouement et à leur immense envie de gagner. Et cela vaut indépendamment de l’ampleur exacte de la contribution de Messi, même s’il a sans aucun doute joué un rôle central tout au long du tournoi. »

Interrogé sur les comparaisons incessantes entre Diego Maradona et Lionel Messi, qui ont dominé la couverture médiatique du tournoi, Maradona fils a fermement rejeté ce débat.

Il a tranché : « Avec tout le respect que je vous dois, quiconque fait une telle comparaison est un imbécile fini. »

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Il a d’abord rappelé que Messi lui-même a jugé cette comparaison irrecevable, car Diego reste le numéro un. Il a ensuite souligné que le football a profondément évolué. Comment peut-on comparer un joueur qui a évolué à une époque où pratiquement tout était autorisé sur le terrain – coups de pied, coups de poing et tacles violents – à un footballeur qui joue à une époque où un simple pas sur le pied d’un adversaire peut valoir un penalty ? Et troisièmement, on ne peut tout simplement pas comparer des extraterrestres à des humains. »

Ce soir, Messi aura l’occasion historique de remporter un deuxième titre mondial consécutif, un exploit que même Diego Maradona n’a pas réussi après son sacre de 1986.

Pourtant, selon son fils, même accompli, cet exploit sans précédent n’affecterait en rien le classement historique entre ces deux icônes.

Maradona fils a conclu en affirmant qu’un deuxième sacre consécutif ne ferait que renforcer l’importance de Messi pour l’Argentine, mais, dans cette comparaison, « il pourrait remporter dix Coupes du monde, cela ne changerait rien ».

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