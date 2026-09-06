Ronald Koeman Jr a inscrit son nom dans les annales du football néerlandais, après avoir marqué deux buts sur penalty lors du match nul de son équipe, Telstar, face au Cambuur sur le score de 2-2, un fait exceptionnel pour un joueur qui a disputé la rencontre en tant que gardien de but de son équipe.

Âgé de 31 ans, Koeman est devenu le premier gardien de l'histoire du championnat néerlandais de première division à marquer deux buts au cours d'une même rencontre, tirant profit de sa maîtrise dans l'exécution des penalties, pour mener Telstar à revenir au score malgré des conditions difficiles.

La rencontre s'était compliquée pour les locaux dès la 22e minute, après que Telstar eut subi un coup dur avec l'expulsion de Thorisson, sanctionné d'un carton rouge direct, avant que ses difficultés ne s'accentuent lorsque le Cambuur prit l'avantage sur le score de deux buts à zéro à la 60e minute.

Mais Telstar a obtenu deux penalties, et Koeman Jr n'a pas hésité à endosser la responsabilité, plaçant le ballon au fond des filets à deux reprises et ramenant son équipe dans le match alors qu'elle était sur le point de repartir bredouille.

Le second penalty est intervenu à la 101e minute, sous une pression énorme, mais le gardien de Telstar a gardé son sang-froid et l'a transformé avec succès, pour parachever une soirée historique dans le championnat néerlandais.

Ce n'était pas la première fois que Koeman jouait le rôle du sauveur depuis le point de penalty, puisqu'il avait marqué en mai 2026 un penalty décisif qui avait contribué à assurer le maintien de Telstar, avant de revenir désormais écrire l'histoire d'une manière encore plus spectaculaire, après que le gardien de but se fut transformé en buteur et eut sauvé son équipe de la défaite avec deux buts dans un même match.