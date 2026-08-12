Dans un geste surprise qui va redessiner la carte du football européen, la Fédération néerlandaise de football a annoncé la nomination de l'Espagnol Xavi Hernández au poste de nouveau directeur technique de la sélection des Pays-Bas.

La légende du Barça, âgée de 46 ans, prendra ses fonctions en remplacement de Ronald Koeman, après être parvenue à un accord officiel avec la Fédération néerlandaise de football, qui court jusqu'à la phase finale de la Coupe du monde 2030.

Xavi a déclaré, dans sa première prise de parole après la signature : « C'est un immense honneur de devenir l'entraîneur de la sélection néerlandaise. »

Il a ajouté : « En tant que diplômé de l'académie du Barça, et profondément marqué par des figures telles que Johan Cruyff et Rinus Michels, je ressens un lien particulier avec le football néerlandais. »

L'ancienne star espagnole, également ex-entraîneur du FC Barcelone, a poursuivi : « On peut dire que je suis, d'une certaine manière, un enfant du football néerlandais. »

La nomination de Xavi ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la sélection oranje, la Fédération néerlandaise misant sur sa philosophie de jeu proche de l'école du football total pour ramener les Pays-Bas sur les podiums.