Une bien triste nouvelle en provenance du . Le fils de Cafu, Danilo Feliciano de Moraes, est décédé mercredi des suites d'un malaise cardiaque et n'a pas pu être réanimé, peu de temps après avoir été emmené par les secours.

Il jouait un match de football dans le cadre de l'anniversaire de sa soeur dans la ville de Barueri, au Brésil. L'homme âgé de 30 ans a été transporté à l'hôpital et pris en charge par des médecins mais un second arrêt cardiaque a précipité son décès d'après ESPN.

Les hommages n'ont pas tardé à arriver, à commencer par l' où Cafu a connu de nombreux moments glorieux. Palmeiras, Sao Paulo FC ou encore le ont adressé leurs condoléances à l'ancien latéral gauche et son entourage.

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It's with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times



Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi