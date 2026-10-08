Le fils d’un dirigeant du FCB va-t-il bientôt faire ses débuts ici ? Curiosités chez le partenaire déguisé du FC Bayern

Le TSV Hartberg n’a encore remporté aucun grand titre jusqu’ici, mais le club de Bundesliga issu d’un village de 6 687 habitants dans le sud-est de l’Autriche est malgré tout un gagnant en série dans une discipline : le nombre de sponsors sur le maillot. Dès l’été 2025, cette tunique recouverte de logos avait aussi fait parler d’elle en Allemagne, et cette saison, elle en « arbore » au total 19.

Particulièrement visible sur le ventre figure l’inscription « Profertil » avec l’ajout : « #1 Spermbooster ». Le produit de l’entreprise Lenus Pharma est le leader mondial dans le domaine des aliments diététiques destinés à optimiser la qualité du sperme chez les hommes confrontés à un désir d’enfant non exaucé. La fondatrice et directrice générale de Lenus Pharma est Brigitte Annerl, qui occupe également le poste de présidente du TSV Hartberg depuis 2017.

L’autre figure clé du club s’appelle Erich Korherr. Dans un double rôle inhabituel, cet homme de 59 ans dirige d’un côté sa propre entreprise de peinture et, de l’autre, s’occupe depuis 2017 des transferts et de la planification de l’effectif du TSV en tant que président et directeur général. En mai 2026, le MUT Magazin a consacré un reportage à son travail, et les priorités y sont clairement soulignées dans une fiche jointe. On peut y lire : « Profession : maître peintre, direction de l’entreprise Malerei Korherr à Greinbach, près de Hartberg, avec onze employés. Hobby : président du club TSV Hartberg Fußball et directeur général de la TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH. »

En très peu de temps, Annerl et Korherr ont propulsé le club du village de la troisième division jusqu’à la Bundesliga, où ils l’ont installé de manière impressionnante depuis 2018, malgré des moyens financiers limités, des infrastructures défaillantes et un faible intérêt des supporters. En 2020, Hartberg a atteint pour la première fois les qualifications pour les compétitions européennes, en 2025 la finale de la Coupe, et la saison passée, le TSV a de nouveau disputé le play-off pour le titre. Cette ascension s’est accompagnée de critiques sur des déficits structurels. Dans l’enquête anonyme menée cet été par le syndicat des joueurs VdF sur l’environnement de travail, Hartberg a par exemple terminé à la dernière place de tous les clubs de Bundesliga. Parallèlement, le TSV s’est développé au fil des années en partenaire officieux du FC Bayern.

FC Bayern : Red&Gold et d’autres partenaires officieux

Avec le club de MLS du Los Angeles FC, les Munichois exploitent le réseau international Red&Gold Football pour le développement et la promotion des jeunes joueurs. Font également partie du projet le Racing Club de Montevideo (Uruguay), le Jeju SK FC (Corée du Sud), le SD Aucas (Équateur) et l’académie Gambions Stars Africa (Gambie).

Il y a aussi « quelques clubs avec lesquels nous entretenons de très bonnes relations avec les personnes en place, sans qu’ils fassent officiellement partie du réseau », a récemment expliqué le patron de la formation Jochen Sauer dans un entretien accordé à SPOX. « Par exemple le TSV Hartberg en Autriche ou le FC Arouca au Portugal. Nous avons envoyé des joueurs dans ces deux clubs, et ils s’y sont très bien développés. »

Tout comme le directeur sportif Christoph Freund, Sauer a autrefois longtemps travaillé pour le RB Salzbourg, où il a noué des réseaux dans le football autrichien. Ils utilisent désormais aussi ces contacts pour placer des talents munichois dans des clubs autrichiens — même langue, même sphère culturelle, courtes distances, donc très pratique. Dans ce rôle, l’Austria Klagenfurt, désormais en chute libre, avait autrefois servi de partenaire officieux. À l’avenir, ce rôle doit être assumé comme prévu par le Wacker Innsbruck, actuellement encore en deuxième division, dont le LAFC détient 99 % des parts du capital. Mais à l’heure actuelle, c’est surtout le TSV Hartberg qui est sollicité.

Outre les bons contacts, des sympathies personnelles pourraient aussi faciliter cette collaboration. Dans la fiche mentionnée d’Erich Korherr, on peut aussi lire : « Club préféré après le TSV Hartberg : FC Bayern Munich. Joueur préféré : Harry Kane (FC Bayern Munich). »

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FC Bayern et Hartberg ? « Une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties »

Depuis 2023, des talents munichois atterrissent régulièrement à Hartberg. Angelo Brückner et Maximilian Henning y ont accumulé du temps de jeu en prêt. Le gardien Tom Ritzy Hülsmann a rejoint définitivement le TSV en 2025, s’y est bien développé, puis a rejoint cet été le Stade de Reims en France pour 2,5 millions d’euros. Au FC Bayern, c’est depuis longtemps une stratégie de profiter à long terme précisément de ce type de transferts grâce à des pourcentages à la revente, et de générer ainsi un flux constant de revenus.

En février, Tom Starke, coordinateur des gardiens du campus munichois, s’est rendu à un match à domicile à la Profertil Arena de Hartberg. Dans une interview au bord du terrain accordée à Sky, Starke a parlé d’une « situation gagnant-gagnant pour toutes les parties ». Hartberg obtient, pour peu d’argent, des joueurs bien formés ; le FC Bayern peut les tester dans un championnat correct et les mettre en vitrine. D’autres talents du FC Bayern vont-ils rejoindre Hartberg ? « Nous y travaillons déjà pour pouvoir mettre les prochains dans le pipeline », disait alors Starke.

Cet été, Magnus Dalpiaz a justement émergé de ce pipeline. La saison dernière, le latéral gauche de 19 ans jouait encore en prêt avec la réserve de l’AC Milan ; il accumule désormais du temps de jeu à Hartberg.

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Le TSV Hartberg mise sur les fils de célèbres personnalités du sport

Dalpiaz est le fils de Claus Dalpiaz, gardien record de la sélection autrichienne de hockey sur glace. Il colle donc parfaitement à Hartberg, non seulement en raison de son passé munichois, mais aussi de son ADN. Au TSV, c’est assez curieusement toute une série de fils de célèbres personnalités du sport qui se sont rassemblés.

En défense centrale, Konstantin Schopp, fils de l’actuel entraîneur principal du TSV Markus Schopp, est un titulaire établi (ce dernier a autrefois évolué en Bundesliga avec le Hamburger SV). Figurent également dans l’effectif : Nikolaus Feldhofer (fils de l’ancien international autrichien Ferdinand Feldhofer) et Lukas Fridrikas (fils de l’ancienne star mondiale du handball Ausra Fridrikas). S’ajoute aussi Simon Freund. Âgé de 21 ans, défenseur, il est le fils du directeur sportif du Bayern, Christoph Freund. D’une certaine manière, la boucle est bouclée.

Simon Freund jouait récemment encore pour le club autrichien de troisième division du SV Seekirchen, avant de signer à Hartberg cet été après un essai. « Papa m’a dit qu’il était très fier de moi », déclarait-il alors à la Kronen Zeitung. « Il m’a bien sûr aussi un peu aidé et s’est occupé du contrat. Moi-même, je n’ai pas d’agent. » Jusqu’ici, Freund n’a joué que pour la réserve de Hartberg, qui évolue en troisième division. Lors du dernier match avant la trêve internationale, il figurait pour la première fois dans le groupe professionnel, mais sans entrer en jeu. Des débuts pourraient bientôt lui être offerts.