Le fils d’un dirigeant du FCB va-t-il bientôt faire ses débuts ici ? Curiosités chez le partenaire caché du FC Bayern

Le TSV Hartberg n’a encore remporté aucun grand titre, mais le club de Bundesliga issu d’un village de 6 687 habitants dans le sud-est de l’Autriche est malgré tout un serial winner dans un domaine : le nombre de sponsors sur le maillot. Dès l’été 2025, cette tunique surchargée avait déjà fait sensation aussi en Allemagne, et cette saison, elle est au total « ornée » de 19 logos.

Particulièrement visible sur le ventre figure l’inscription « Profertil », accompagnée de la mention : « #1 Spermbooster ». Ce produit de l’entreprise Lenus Pharma est le leader mondial dans le domaine des aliments diététiques destinés à optimiser la qualité du sperme chez les hommes confrontés à un désir d’enfant inassouvi. La fondatrice et directrice générale de Lenus Pharma est Brigitte Annerl, qui occupe également depuis 2017 le poste de présidente du TSV Hartberg à 57 ans.

La deuxième figure clé du club s’appelle Erich Korherr. Dans un double rôle inhabituel, cet homme de 59 ans dirige d’un côté sa propre entreprise de peinture et, de l’autre, s’occupe depuis 2017 des transferts et de la planification de l’effectif du TSV en tant que président et directeur général. En mai 2026, le MUT Magazin a consacré un article à son travail, et les priorités y sont clairement soulignées dans une fiche de présentation jointe. On peut y lire : « Profession : maître peintre, direction de l’entreprise Malerei Korherr à Greinbach près de Hartberg avec onze employés. Hobby : président du TSV Hartberg Fußball et directeur général de la TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH. »

En un temps record, Annerl et Korherr ont propulsé le club du village de la troisième division à la Bundesliga et l’y ont installé de manière impressionnante depuis 2018, malgré des moyens financiers limités, des infrastructures défaillantes et un faible intérêt des supporters. En 2020, Hartberg a décroché pour la première fois une qualification européenne, puis atteint la finale de la Coupe en 2025, et la saison passée, le TSV a de nouveau disputé le play-off pour le titre. Cette ascension s’est accompagnée de critiques sur des carences structurelles. Lors de l’enquête anonyme menée en été par le syndicat des joueurs VdF sur l’environnement de travail, Hartberg a par exemple terminé à la dernière place de tous les clubs de Bundesliga. Dans le même temps, le TSV s’est transformé au fil des années en partenaire officieux du FC Bayern.

FC Bayern : Red&Gold et d’autres partenaires officieux

Avec le club de MLS du Los Angeles FC, les Munichois exploitent le réseau international Red&Gold Football pour le développement et la promotion des jeunes joueurs. Font également partie du projet le Racing Club de Montevideo (Uruguay), le Jeju SK FC (Corée du Sud), le SD Aucas (Équateur) et l’académie Gambions Stars Africa (Gambie).

Il y a aussi « quelques clubs avec lesquels nous entretenons de très bonnes relations avec les personnes en place, sans qu’ils fassent officiellement partie du réseau », a récemment expliqué le patron de la formation Jochen Sauer dans un entretien accordé à SPOX. « Par exemple le TSV Hartberg en Autriche ou le FC Arouca au Portugal. Nous avons envoyé des joueurs dans les deux clubs, et ils s’y sont très bien développés. »

Tout comme le directeur sportif Christoph Freund, Sauer a lui aussi longtemps travaillé autrefois pour le RB Salzbourg, où il a tissé des réseaux dans le football autrichien. Ils utilisent désormais aussi ces contacts pour placer des talents munichois dans des clubs autrichiens, même langue, même sphère culturelle, courtes distances, donc très pratique. Autrefois, dans ce registre, l’Austria Klagenfurt, désormais en chute libre, servait de partenaire officieux. À l’avenir, ce rôle doit, selon le plan établi, être assumé par le Wacker Innsbruck, actuellement encore en deuxième division, dont le LAFC détient 99 % des parts du capital. Mais à l’heure actuelle, c’est surtout le TSV Hartberg qui est sollicité.

Outre les bons contacts, des affinités personnelles doivent aussi faciliter cette collaboration. Dans la fameuse fiche de présentation d’Erich Korherr, on peut en effet également lire : « Club préféré après le TSV Hartberg : FC Bayern Munich. Joueur préféré : Harry Kane (FC Bayern Munich). »

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FC Bayern et Hartberg ? « Une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties »

Depuis 2023 déjà, des talents munichois atterrissent régulièrement à Hartberg. Angelo Brückner et Maximilian Henning y ont emmagasiné du temps de jeu sous forme de prêt. Le gardien Tom Ritzy Hülsmann a rejoint définitivement le TSV en 2025, s’y est bien développé, avant de partir cet été en France à Stade de Reims pour 2,5 millions d’euros. Au FC Bayern, cela fait longtemps que la stratégie consiste précisément, sur ce type de transferts, à profiter à long terme grâce à des pourcentages sur les reventes et à générer ainsi un flux régulier de revenus.

En février, Tom Starke, coordinateur des gardiens du campus munichois, a assisté à un match à domicile à la Profertil Arena de Hartberg. Au micro de Sky en bord de terrain, Starke a parlé d’une « situation gagnant-gagnant pour toutes les parties ». Hartberg obtient pour peu d’argent des joueurs bien formés, et le FC Bayern peut les tester dans un championnat correct et les exposer en vitrine. D’autres talents du FC Bayern vont-ils rejoindre Hartberg ? « Nous travaillons déjà pour pouvoir mettre les prochains dans le pipeline », avait alors déclaré Starke.

Cet été, c’est Magnus Dalpiaz qui s’est ensuite engouffré dans le pipeline. La saison dernière, le latéral gauche de 19 ans évoluait encore en prêt avec la réserve de l’AC Milan, et il accumule désormais du temps de jeu à Hartberg.

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Le TSV Hartberg mise sur les fils de célèbres personnalités du sport

Dalpiaz est le fils du gardien record de l’équipe d’Autriche de hockey sur glace Claus Dalpiaz. Il correspond donc parfaitement à Hartberg non seulement en raison de son passé munichois, mais aussi de son ADN. Au TSV, c’est d’ailleurs toute une série de fils de célèbres personnalités du sport qui s’est accumulée.

Titulaire en défense centrale, on retrouve Konstantin Schopp, fils de l’actuel entraîneur principal du TSV Markus Schopp, autrefois actif en Bundesliga avec le Hamburger SV. Figurent également dans l’effectif : Nikolaus Feldhofer, fils de l’ancien international autrichien Ferdinand Feldhofer, et Lukas Fridrikas, fils de l’ancienne championne du monde de handball Ausra Fridrikas. À cela s’ajoute Simon Freund. 21 ans, défenseur et fils du directeur sportif du Bayern, Christoph Freund. D’une certaine manière, la boucle est bouclée.

Simon Freund évoluait récemment encore au SV Seekirchen, pensionnaire de troisième division autrichienne, avant de signer à Hartberg cet été après un essai. « Papa m’a dit qu’il était très fier de moi », avait-il alors confié au Kronen Zeitung. « Bien sûr, il m’a aussi un peu aidé et s’est occupé du contrat. Moi-même, je n’ai pas d’agent. » Jusqu’à présent, Freund n’a joué que pour la réserve de Hartberg, qui évolue en troisième division. Lors du dernier match avant la trêve internationale, il a figuré pour la première fois dans le groupe professionnel, sans entrer en jeu. Des débuts pourraient bientôt lui être offerts.