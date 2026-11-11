Le Fifa avait mis en garde avec sa vieille prophétie : Tebas estime que le football est à un tournant dangereux

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Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football, a mis en garde contre les risques croissants qui pèsent sur les compétitions de football nationales, estimant que les répercussions de certaines décisions et institutions footballistiques ne constituent plus une simple menace potentielle, mais sont désormais une réalité que vit déjà le jeu.

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Selon le site du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Tebas a déclaré lors de sa participation au Social Football Summit dans la ville de Turin : « Nous ne sommes pas face à une menace pour nos compétitions nationales, nous vivons déjà le danger. » Il a insisté sur la nécessité pour les grands championnats de regarder vers l'avenir, plutôt que de se concentrer sur les gains à court terme.

Le président de la Liga a précisé que la réflexion devait s'étendre au moyen et au long terme, soulignant la nécessité d'étudier les répercussions futures des compétitions nouvellement créées, et prenant pour exemple la Coupe du monde des clubs, s'interrogeant sur ses conséquences sur le football dans cinq ou six ans.

Tebas a indiqué que les clubs qui ne participent pas aux compétitions européennes sont les plus touchés par les changements que connaît l'écosystème du football, revenant sur la bataille qui s'est déroulée lors de la saison 2018-2019 au sujet de la modification de la Ligue des champions.

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Il a révélé que l'Union européenne de football « UEFA », la Fédération internationale de football « FIFA » et l'Association des clubs européens avaient tenté à l'époque de procéder à des modifications de la Ligue des champions, d'une manière semblable à la proposition avancée par le projet de Super Ligue européenne, affirmant que cet affrontement avait été important et s'était terminé par la victoire des parties opposées au changement proposé.

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Dans son explication de la position du championnat espagnol, Tebas a critiqué la performance de certaines institutions du football, déclarant : « Nous ne craignons pas de dire que certaines institutions agissent d'une manière qui nuit à cette industrie. La FIFA doit changer. » Il a ajouté que l'Europe compte plus de 60 000 joueurs professionnels, alors que toute l'industrie du football tourne autour de seulement 20 clubs, ce qui place le reste des clubs et des joueurs face à un danger réel.

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Le président de la Liga a abordé les multiples intérêts économiques liés aux compétitions, affirmant la nécessité de protéger la compétition dans son ensemble, plutôt que de faire prévaloir les intérêts de certains clubs en particulier, précisant : « Bien souvent, les intérêts de la compétition ne coïncident pas avec les intérêts de certains clubs, et nous devons œuvrer à changer cette orientation. »

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Tebas s'est montré optimiste quant à la possibilité de remporter cette bataille, rappelant ses mises en garde d'il y a dix ans, lorsque certains l'avaient qualifié de pessimiste en raison de ses prévisions sur ce qu'est devenu le football aujourd'hui, estimant que les évolutions actuelles confirment la justesse de ses craintes passées.

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Il a conclu ses propos en évoquant l'emprise des fédérations internationale et européenne sur la gestion du jeu, déclarant : « L'UEFA et la FIFA détiennent un monopole, et je respecte ce monopole tant que leurs décisions sont libres, transparentes et servent l'intérêt de la préservation de l'intégrité du football européen. »

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