Le Feyenoordais est clairement dans le viseur des Pays-Bas : « Cela me surprendra s’il n’en fait pas partie »

DansVoetbalpraatsurESPNon évoque le Feyenoorder qui pourrait s’attendre à une convocation avec l’équipe des Pays-Bas. Le nouveau sélectionneur Xavi Hernandez dévoilera vendredi sa liste pour la série de quatre matches de Ligue des nations contre l’Allemagne, la Grèce et la Serbie à deux reprises.

« Luciano Valente, Gjivai Zechiël et Givairo Read, lequel a le plus de chances, à Feyenoord, d’être convoqué avec les Pays-Bas ? », demande le présentateur Milan van Dongen à Martijn Krabbendam, suiveur de Feyenoord pour Voetbal International.

« Je pense quand même à Zechiël. Valente aussi, bien sûr, mais lui a déjà été appelé une fois », affirme-t-il. « Si l’on regarde le développement des joueurs, et aussi le fait qu’il faut récompenser ceux qui s’imposent dans un grand club néerlandais, qui se montrent et qui marquent aussi des buts », explique Krabbendam, avant d’être interrompu par Kenneth Perez.

« Six buts ! », lance alors l’analyste danois en acquiesçant. « Ce n’est pas normal, ça », réagit Van Dongen. « Cela m’étonnerait que Zechiël n’y soit pas cette fois », poursuit Krabbendam. Le commentateur de la NOS Jeroen Elshoff partage lui aussi l’idée que le joueur de Feyenoord sera convoqué.

« La KNVB et Xavi ne le diront pas à voix haute au sujet de la Ligue des nations, mais ils verront quand même d’un bon œil le fait que ce tournoi soit utilisé pour récompenser des joueurs et leur donner une chance. Si tu ne le fais pas maintenant, tu entres ensuite dans le cycle des qualifications, et là tu ne peux en réalité pas le faire », explique Elshoff.

Perez pense avoir lu dans les médias que Zechiël, Valente et Read peuvent s’attendre à une convocation. « La presse espagnole disait qu’ils allaient être sélectionnés. » Elshoff n’y croit pas et explique que les médias n’ont plus accès à la présélection, qui n’est désormais communiquée qu’aux clubs.

Le commentateur de la NOS s’attend à une liste très large de l’équipe des Pays-Bas, vu la série de quatre matches. « Mais combien en emmèneras-tu finalement ? » Krabbendam se montre lui aussi curieux. « Car c’est à travers cette liste que l’on verra si Xavi est le réformateur pour lequel ils sont allés le chercher », conclut-il.