Le Feyenoord vise les 6 millions d'euros : « Il est pris d'assaut par tout le monde »

Le FC Twente espère toujours recruter définitivement Ramiz Zerrouki. C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur John van den Brom au journal Tubantia.

En principe, le milieu défensif de 28 ans doit retourner au Feyenoord après la Coupe du monde, mais au Kuip, il semble avoir fait son temps.

Twente met tout en œuvre pour recruter Zerrouki, admet Van den Brom. « Ramiz est ma première option. Pas seulement pour moi, mais pour tout le club. »

« Pas besoin d’en faire tout un plat. J’ai bon espoir qu’il vienne, mais je ne sais pas si c’est vraiment possible. Ce n’est pas à moi de décider. La seule chose que je puisse faire, c’est de le contacter. »

« Tout le monde s’y met ; il est harcelé de toutes parts, haha. Si nous parvenons à le faire revenir, nous aurons encore tous les milieux de terrain de la saison dernière dans nos rangs. C’est le souhait qui fait la pensée, comme on dit », conclut Van den Brom.

Feyenoord réclamerait 6 millions d’euros pour un joueur qui a été proposé à plusieurs clubs.

Enfin, Gjivai Zechiel ne prolongera pas son intérim : selon l’Algemeen Dagblad, le FC Utrecht ne peut pas se le payer.