Le Feyenoord verse 5,5 millions d'euros et finalise ainsi sa première recrue de l'été

Charles Vanhoutte est la première recrue estivale du Feyenoord. Le club rotterdamois l’a officialisé vendredi sur ses canaux officiels. Le milieu de terrain de 27 ans arrive en provenance de l’OGC Nice pour un montant estimé à 5,5 millions d’euros et s’est engagé avec le club de De Kuip jusqu’en 2030. Des bonus pourraient porter le montant total à 6 millions d’euros.

« J’ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle aventure », déclare Vanhoutte sur le site web de son nouveau club. « Le Feyenoord est un club formidable pour lequel jouer. Bien sûr, pour l’aspect sportif, où la lutte pour les titres nationaux et la participation à la Ligue des champions occupent une place centrale. J’ai vraiment hâte d’y être. »

« Mais c’est aussi sur le plan humain que je me retrouve dans les valeurs de Feyenoord. La persévérance et l’esprit d’équipe sont ici essentiels, et cela me correspond parfaitement. J’ai donc hâte de débuter la préparation de la nouvelle saison et de viser le succès aux côtés des supporters. »

L’arrivée de Vanhoutte se confirmait depuis plusieurs jours : il y a une semaine, le quotidien belge Het Laatste Nieuws annonçait déjà un accord entre Feyenoord et Nice, « à quelques détails près ».

Le milieu de terrain, arrivé l’été dernier à Nice pour environ six millions d’euros en provenance de l’Union Saint-Gilles, n’a passé qu’une saison en Ligue 1, au terme de laquelle le club azuréen a évité de justesse la relégation.

Au Feyenoord, ce milieu défensif découvrira la Ligue des champions. Au stade De Kuip, l’international belge (une sélection) devra endosser un rôle clé dans l’organisation du jeu.

Formé au Cercle Bruges, où il s’est définitivement imposé après un prêt à l’AFC Tubize, le milieu défensif a ensuite rejoint l’Union en 2023 pour environ 1,3 million d’euros.

Au Feyenoord, les départs possibles de Jakub Moder et de Hwang In-beom rendent cette arrivée peu surprenante. Le club rotterdamois espère d’ailleurs tirer une somme considérable de la vente de Hwang, auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la Coupe du monde face à la République tchèque.

Originaire de Courtrai, Vanhoutte était lié à Nice jusqu’en 2029, mais il n’était pas assuré d’une place de titulaire. Ce droitier a disputé 3 099 minutes, réparties sur 44 matchs, et inscrit un unique but en Ligue Europa, contre les Go Ahead Eagles.