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Le Feyenoord U19 a donné le mauvais exemple à l’équipe première en Youth League. À Varkenoord, les jeunes Rotterdamois se sont inclinés 0-1 face au FC Porto U19.

Les jeunes Rotterdamois ont connu un début de match catastrophique : ils étaient déjà menés après trois minutes. Boaz Plantinga a mal dégagé le ballon, permettant à Duarte Cunha de frapper. Le latéral gauche a trompé le gardien du Feyenoord, Stenn de Mol, qui n’a toutefois pas fait très bonne impression sur l’action.

Levi Haps s’est ensuite procuré la première grosse occasion des locaux grâce à une belle action individuelle. Mais le gardien de Porto a repoussé sa frappe.

L’équipe de l’entraîneur Jimmy Lucassen a échappé au 0-2 après 25 minutes de jeu. André Miranda a éliminé le gardien De Mol avant de voir Dani Slory repousser sa tentative.

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Le Feyenoord U19 a ensuite dû poursuivre à dix après un carton rouge stupide reçu par Kelvin Neijenhuis. L’attaquant a frappé son adversaire au visage et a été expulsé.

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Malgré cette infériorité numérique, les Rotterdamois ont encore eu une énorme occasion d’égaliser juste avant la pause. Haps a intercepté une passe et s’est retrouvé seul face au but portugais. Mais l’ailier a frappé fort au-dessus du but, laissant le Feyenoord mené au score.

À Varkenoord, les supporters ont vu le Feyenoord partir à la recherche de l’égalisation après la pause. Porto a toutefois préservé son mince avantage et les occasions ont été rares en seconde période.

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Lucassen a notamment fait entrer Ilai Grootfaam en fin de match, mais son équipe n’a finalement pas lancé de véritable offensive dans les derniers instants. Cette défaite met fin au parcours sans faute du Feyenoord U19 en Youth League.

Les jeunes du Feyenoord avaient parfaitement entamé leur campagne de Youth League par une victoire 1-2 sur le terrain du FC Barcelone. Ils avaient ensuite battu Como 1907 1-0, puis s’étaient imposés chez le Real Betis (1-4). À Varkenoord, ils avaient ensuite écarté l’Inter 3-1. Après la défaite face au FC Porto, le Feyenoord U19 compte douze points en cinq matches.

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Après la défaite face au FC Porto, le Feyenoord U19 compte douze points en cinq matches. L’équipe occupe toujours la troisième place sur 36 clubs.