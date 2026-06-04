Jerayson Hoepel s’engage avec le FC Volendam, d’après le site de supporters 1908. L’ailier de 18 ans a fait le choix réfléchi de ne pas prolonger son contrat avec le Feyenoord, qui expire cet été. Auparavant, son nom avait été évoqué du côté de l’Ajax et de l’AZ.

Il évoluera donc en Keuken Kampioen Divisie. Selon le site spécialisé Feyenoord Youth Watcher, généralement bien informé, l’Amstellodamois aurait pu signer un nouveau contrat, mais il a opté pour une autre voie.

Repéré en 2018 à l’AVV Zeeburgia, il quitte donc Varkenoord après huit années passées chez les Jeunes de Feyenoord.

Selon Muy Manero, l’attaquant des U19 pourrait même intégrer directement l’équipe première.

Samedi prochain, il disputera son dernier match avec les U19 du Feyenoord, en finale du titre national contre l’AZ, à 12h15 sur la pelouse de Varkenoord.

Auparavant, le club avait réussi à prolonger le contrat arrivant à échéance de son coéquipier Sam Roovers (18 ans), qui a signé jusqu’en milieu d’année 2029.

Dans les prochaines semaines, l’avenir de l’attaquant prometteur Kelvin Neijenhuis (18 ans) devrait également s’éclaircir ; il aurait déjà discuté avec le NEC Nimègue.