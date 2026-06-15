Le Feyenoord souhaite devancer ses concurrents et fait une promesse surprenante à Mika Mármol

En optant pour Feyenoord, Mika Mármol pourrait non seulement découvrir la Ligue des champions, mais aussi s’assurer immédiatement une place de titulaire. C’est sur cette promesse que le club rotterdamois espère prendre l’ascendant sur ses concurrents.

Selon Feyenoord Transfermarkt, qui a révélé l’information lundi matin sur X, le club néerlandais affronte plusieurs concurrents étrangers.

« Pour recruter Mármol, Feyenoord doit toutefois éliminer une concurrence étrangère : le Deportivo La Corogne, le SC Braga, l’Olympiakos, l’Espanyol et le Celta Vigo ont déjà proposé un contrat au défenseur espagnol. »

« Feyenoord semble avoir le projet le plus attractif : une participation à la Ligue des champions et la perspective d’une place de titulaire », analyse Feyenoord Transfermarkt, qui diffuse souvent ses informations, ces derniers temps, via le grand site de supporters FR12.

Cette promesse d’une place de titulaire interpelle d’autant plus que le club rotterdamois cherche encore son nouvel entraîneur.

Âgé de 24 ans, le défenseur central, capable de jouer également comme arrière gauche, arrive en fin de contrat avec Las Palmas, ce qui retient l’attention du directeur technique Dévy Rigaux.

Formé quelques années au FC Barcelone, le joueur est ensuite revenu chez le champion d’Espagne avant de passer par l’équipe B et d’effectuer une brève apparition avec le groupe pro lors de la saison 2021/22 (une minute de jeu).