Le Feyenoord se renforce en Belgique et recrute un jeune talent marocain pour le stade De Kuip

Ilian Hadidi poursuit sa carrière au Feyenoord. Le milieu de terrain de 17 ans, libre de tout contrat, arrive du Standard de Liège et a signé un contrat de trois saisons au De Kuip.

Sur le site officiel du club, le jeune Belge analyse son choix : « Après dix ans passés dans le centre de formation du Standard de Liège, ce transfert au Feyenoord représente une nouvelle étape majeure dans ma carrière de footballeur. »

« Je suis impressionné par les installations ici et j’ai hâte de montrer à tout le monde ce dont je suis capable », a déclaré le jeune talent.

Après ses premiers pas au RFC Seraing, il avait rejoint le club liégeois en 2016 et y a suivi l’intégralité de la formation.

Au sein du club liégeois, il était considéré comme l’un des plus grands talents du centre de formation. International marocain U17, il a récemment pris part à la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie.

FR12 avait précédemment annoncé que Feyenoord réalisait un coup de maître avec l’arrivée de Hadidi, lequel intéressait aussi l’Ajax, le PSV, le Borussia Dortmund, Lille, l’AS Monaco, le Club Bruges et Manchester City.