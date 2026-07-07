« Le Feyenoord s'intéresse à un jeune talent norvégien, mais la concurrence est rude »

Malte Fismen a attiré l’attention du Feyenoord, selon une information publiée mardi par la chaîne norvégienne TV2. L’attaquant est considéré comme un grand talent en Norvège et est suivi par plusieurs clubs de Ligue des champions.

Cet ailier gauche, âgé de seulement seize ans, est sous contrat avec Åsane Fotball et a déjà acquis une expérience notable en deuxième division norvégienne. Fismen a fait ses débuts officiels avec l’équipe première à quatorze ans, lors d’un match amical contre le SK Brann.

Un an plus tard, il a fait ses débuts en 1. Divisjon, le deuxième échelon national, où ses buts et ses passes décisives ont immédiatement fait mouche.

Åsane serait disposé à le céder cet été pour renflouer ses finances et viserait une indemnité d’un million d’euros, assortie d’un pourcentage sur une éventuelle revente.

Outre Feyenoord, plusieurs cadors du championnat norvégien – Brann, le FK Bodø/Glimt et le Molde FK – envisagent aussi de formuler une offre pour le jeune ailier gauche.

Le directeur technique Odd Krister Føllesdal a confirmé à TV2 l’intérêt autour du joueur, tout en refusant de citer des clubs précis.

Même à l’étranger, les performances de Fismen ont été remarquées : l’Inter et Como, entre autres, surveillent de près l’évolution de ce jeune talent.