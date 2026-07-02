Le Feyenoord a officialisé cette semaine l’arrivée de Samil Koroma en provenance du FC Emmen. L’attaquant de quinze ans a paraphé un contrat le liant au club jusqu’en juin 2029.

L’attaquant de quinze ans s’est dit ravi de ce nouveau chapitre, comme il l’a confié sur le site officiel du club : « C’est un rêve de pouvoir jouer pour le Feyenoord. Je suis reconnaissant de cette opportunité et je souhaite continuer à progresser ici chaque jour. »

« Je vais travailler dur, apprendre beaucoup de mes entraîneurs et de mes coéquipiers, et tout donner pour m’améliorer. J’ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure et j’espère y faire de beaux progrès. »

Formé chez les amateurs de vv Bargeres puis de vv Drenthina, il avait ensuite intégré le centre de formation d’Emmen, attirant l’attention de plusieurs clubs.

L’ailier droit, originaire de Zwolle, a effectué un stage au Benfica en début d’année. Le PSV, l’Ajax, le FC Groningen et le SC Heerenveen suivaient aussi le joueur, mais c’est Feyenoord qui a su le convaincre.

Selon son agent Melvyn Wolthers, qui s’est confié au Dagblad van het Noorden, le club de Rotterdam a versé une « somme colossale » d’environ un million d’euros pour s’attacher ses services.

Il intégrera dans un premier temps l’équipe U17 du club et vivra à Rotterdam au sein d’une famille d’accueil.