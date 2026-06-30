Le Feyenoord recrute gratuitement un joueur dont la valeur marchande atteint 10 millions d'euros

MikaMármol est désormais officiellement joueur du Feyenoord. Le défenseur central de 24 ans arrive libre de tout contrat en provenance de Las Palmas et signe à Rotterdam un contrat valable jusqu'en juin 2030.

Ce produit de la Masia, formé au FC Barcelone, était attendu depuis plusieurs semaines ; son arrivée est désormais officielle. Ce gaucher est appelé à former, avec l’autre axial à venir, le nouveau cœur de la défense rotterdamoise.

« J’ai été convaincu par la vision d’ensemble que m’a présentée le Feyenoord », déclare-t-il aux médias du club rotterdamois. « J’ai donc très vite eu un excellent feeling avec le Feyenoord et maintenant que tout est définitif, j’ai hâte de porter ce maillot. »

« Je vais tout faire pour réussir ici », déclare-t-il avec détermination. « Il va falloir que je m’habitue à jouer pour la première fois hors d’Espagne, mais en même temps, j’ai vraiment hâte de faire de Rotterdam mon nouveau chez-moi. »

« J’ai également hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le staff et les supporters, et je sais que mes premières minutes au Kuip seront un moment spécial. »

Il s’agit de sa première expérience à l’étranger. Né à quelques kilomètres au nord-ouest de Barcelone, le défenseur a intégré très tôt la prestigieuse Masia.

Il a ensuite passé trois saisons au sein du Barça B, s’imposant comme un titulaire incontournable. Le 15 mai 2022, il a fait ses débuts avec l’équipe première en remplaçant Alejandro Balde.

Les perspectives de jeu s’avérant limitées au Barça, il s’est exilé en Andorre pour gagner du temps de jeu, avant de rejoindre Las Palmas, où il a disputé deux saisons en Liga.