« Le Feyenoord reçoit une offre très élevée en provenance d'Arabie saoudite »

Anis Hadj Moussa suscite un vif intérêt de la part d'Al-Ahli. Selon Foot Mercato, le club saoudien aurait déjà transmis une offre très généreuse pour l'ailier de 24 ans du Feyenoord, pressenti comme le successeur de la superstar Riyad Mahrez.

Selon les journalistes français Santi Aouna et Kevin Massampu, le club saoudien a fait de l’international algérien sa priorité absolue et a déjà déposé une offre substantielle au stade De Kuip. Le montant de cette proposition n’a pas été dévoilé. Hadj Moussa est encore sous contrat avec Feyenoord jusqu’en juin 2030.

Ce mouvement anticipé permettrait au club saoudien de pallier le départ probable de Mahrez, dont le contrat court jusqu’en 2027 mais qui pourrait être libéré dès cette semaine.

L’ailier suscite depuis longtemps l’intérêt de clubs nationaux et internationaux. Auparavant, Chelsea, le Lille OSC et l’Olympique de Marseille, entre autres, avaient été cités comme clubs intéressés. Alors que cet intérêt n’avait pas encore abouti à des concrétisations, Al-Ahli semble désormais passer à l’action.

Hadj Moussa a brillé à Rotterdam et s’est clairement mis en évidence. Dans l’Eredivisie « VriendenLoterij », il a inscrit onze buts et délivré sept passes décisives en trente matchs. Toutes compétitions confondues, il totalise quatorze buts et sept passes décisives en quarante rencontres officielles.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à 23 millions d’euros. L’ailier prend actuellement part à la Coupe du monde avec la sélection algérienne, qui affrontera la Suisse vendredi en seizièmes de finale.