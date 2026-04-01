Le Feyenoord reçoit soudainement une candidature spontanée d'un directeur technique ambitieux

Américo Branco, qui quitte son poste de directeur technique du Fortuna Sittard après quatre saisons, aimerait rejoindre le Feyenoord. C'est ce qu'a déclaré ce dirigeant de 35 ans lors d'un entretien avec Voetbal International.

Fortuna et Branco se sépareront cet été en raison d’un désaccord. Le Portugais est franc au sujet de ses relations tendues avec l’entraîneur principal Danny Buijs.

« Si vous me demandez si ma relation avec Danny est mauvaise, je réponds non. Mais si vous me demandez si je vais dîner avec lui après mon départ de Fortuna, je réponds également non. Nous sommes différents, à bien des égards », a déclaré Branco.

Au cours des quatre saisons de Branco à Fortuna, le club n’a jamais connu de véritable menace de relégation. Il a également généré des millions de bénéfices grâce aux transferts.

Branco ne sait pas encore où se trouve son avenir. Pourtant, cet ambitieux dirigeant n’exclut pas de rester dans l’Eredivisie. « Secrètement, j’espère avoir une chance dans un grand club aux Pays-Bas. »

« Je pense que Feyenoord me conviendrait le mieux. Je suis sûr que je pourrais y apporter ma contribution. Mais je sais aussi que les anciens joueurs de renom auront la priorité. Cela fait aussi plus bonne impression auprès des supporters », explique Branco.

Il est possible que Branco fasse surtout allusion à la situation actuelle à l’Ajax, au Feyenoord et au PSV. À Amsterdam, Jordi Cruijff vient tout juste de prendre ses fonctions, tandis qu’Earnest Stewart connaît un grand succès à Eindhoven. À Rotterdam, on espère nommer un nouveau directeur technique à court terme.